Alerta de estafas SUCIVE | Qué dice el mensaje falso por multas atrasadas

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) lanzó una nueva alerta por estafas realizadas a través de falsos mensajes de texto donde se reclaman por el pago de multas atrasadas.
Según detalló el organismo en su sitio web, cada uno de los anuncios recepcionados en los últimos días presentó una misma modalidad: la anexión de enlace donde "poder corroborar" la infracción y abonar el monto correspondiente, también apócrifo.
"SUCIVE informa que no envía ningún tipo de mensaje con enlaces de internet. Por ejemplo, si recibe un mensaje de texto con un enlace indicando que tiene una infracción de tránsito, no acceda", advirtió la compañía.
Alerta de estafas - SUCIVE
Categorizados como "smishing", el tipo de fraude en circulación suele ser el resultante de dos instancias de mayor vulnerabilidad: SMS + phishing.
¿Qué es el phishing?
La palabra phishing refiere a la intención de suplantar identidad. Es una técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta.
¿Qué datos desean obtener a través del phishing?
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Cómo detectar un intento de phishing
Los ciberdelincuentes desean obtener:
- Datos de contraseñas
- Números de tarjetas de crédito
- DNI
- CUIT o CUIL
- Nombres de usuario
- Códigos PIN
¿Cuáles son las señales de phishing?
Es necesario prestar atención a los detalles de los mensajes, como por ejemplo:
- correos o mensajes de WhatsApp enviados por remitentes desconocidos;
- el uso de remitentes parecidos a los de las páginas oficiales y legales;
- faltas de ortografía: errores gramaticales y ortográficos, la falta de acentos o diéresis o la presencia de caracteres en otros idiomas;
- la presencia de enlaces dudosos;
- el tono del correo electrónico: las empresas se dirigen a sus clientes en tono cálido y personal, en general te llaman por tu nombre porque tus datos ya figuran en sus bases de datos;
- el objetivo del correo: ningún proveedor de servicios en línea le pide a sus clientes la introducción de datos por medio del correo electrónico;
- faltan o sobran letras en las direcciones URL: no es lo mismo “argentina.gob.ar” que “argentina.io” (esta última dirección URL es falsa);
- la página no tiene el candado verde o gris con su certificado de seguridad.