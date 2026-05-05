Alerta de estafas SUCIVE | Qué dice el mensaje falso por multas atrasadas

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) lanzó una nueva alerta por estafas realizadas a través de falsos mensajes de texto donde se reclaman por el pago de multas atrasadas.

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Según detalló el organismo en su sitio web, cada uno de los anuncios recepcionados en los últimos días presentó una misma modalidad: la anexión de enlace donde "poder corroborar" la infracción y abonar el monto correspondiente, también apócrifo.

"SUCIVE informa que no envía ningún tipo de mensaje con enlaces de internet. Por ejemplo, si recibe un mensaje de texto con un enlace indicando que tiene una infracción de tránsito, no acceda", advirtió la compañía.

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Categorizados como "smishing", el tipo de fraude en circulación suele ser el resultante de dos instancias de mayor vulnerabilidad: SMS + phishing.

¿Qué es el phishing?

La palabra phishing refiere a la intención de suplantar identidad. Es una técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta.

¿Qué datos desean obtener a través del phishing?

image Cómo detectar un intento de phishing

Los ciberdelincuentes desean obtener:

Datos de contraseñas

Números de tarjetas de crédito

DNI

CUIT o CUIL

Nombres de usuario

Códigos PIN

¿Cuáles son las señales de phishing?

Es necesario prestar atención a los detalles de los mensajes, como por ejemplo: