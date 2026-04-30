Alerta por estafa: Sucive advierte por mensajes falsos sobre presuntas deudas de patente y multas

El Congreso de Intendentes advirtió sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que hacen referencia al Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) y buscan engañar a los usuarios con supuestas deudas de patente o multas.

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Según informó el organismo, se trata de intentos de fraude informático mediante SMS que incluyen enlaces para consultar o regularizar adeudos, algo que no forma parte de los canales oficiales del sistema.

Desde el Congreso de Intendentes remarcaron que “el Sucive no envía mensajes por SMS a deudores” ni “incluye enlaces para consultar multas o deudas”. Además, recordaron que los convenios por adeudos de patentes y multas “se realizan únicamente de forma presencial en las intendencias”.

Recomendaciones para evitar fraudes Ante esta situación, las autoridades recomendaron no hacer clic en enlaces sospechosos ni compartir datos personales a través de estos mensajes.