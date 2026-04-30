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Alerta por estafa: Sucive advierte por mensajes falsos sobre presuntas deudas de patente y multas

El Congreso de Intendentes informó que circulan SMS fraudulentos que simulan ser del Sucive y recomendó no ingresar a enlaces ni compartir datos

30 de abril de 2026 12:47 hs
Mensajes de texto
Mensajes de texto Pixabay

El Congreso de Intendentes advirtió sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que hacen referencia al Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) y buscan engañar a los usuarios con supuestas deudas de patente o multas.

Según informó el organismo, se trata de intentos de fraude informático mediante SMS que incluyen enlaces para consultar o regularizar adeudos, algo que no forma parte de los canales oficiales del sistema.

Desde el Congreso de Intendentes remarcaron que “el Sucive no envía mensajes por SMS a deudores” ni “incluye enlaces para consultar multas o deudas”. Además, recordaron que los convenios por adeudos de patentes y multas “se realizan únicamente de forma presencial en las intendencias”.

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Recomendaciones para evitar fraudes

Ante esta situación, las autoridades recomendaron no hacer clic en enlaces sospechosos ni compartir datos personales a través de estos mensajes.

También exhortaron a los contribuyentes a informarse exclusivamente por canales oficiales y, en caso de dudas, concurrir a su intendencia para verificar su situación o regularizar posibles adeudos.

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