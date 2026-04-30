Sindicato de Ancap levantó ocupación en La Tablada y anunció la suspensión del paro de 24 horas del 2 de mayo

El sindicato de Ancap (Fancap) levantó la ocupación en la planta de La Tablada y anunció la suspensión del paro previsto para el 2 de mayo luego de que se abriera un ámbito de negociación con el gobierno.

"Estando el ámbito, para nosotros es suficiente para levantar el paro. Creemos que es una señal importante ", explicó en diálogo con Telemundo (Canal 12) el presidente del sindicato, Salvador Sprovieri.

Tras esto, pidió "tranquilidad" a la población ya que el abastecimiento no está comprometido. Aseguró que pese a las recientes medidas "no va a faltar" combustible.

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Sindicato de Ancap anunció un paro de 24 horas para el 2 de mayo que podría afectar abastecimiento en estaciones de servicio

Consultado sobre la eventual solución al conflicto entre los trabajadores y la empresa, el sindicalista señaló que esta recae en que Ancap "reconozca que su plan en realidad tiende al fracaso" .

"Ellos pretenden que la planta en Minas funcione al menos 300 días al año al 100 % de su capacidad y el lugar no está preparado técnicamente hoy para eso, necesita mucha inversión. Entonces, si entienden eso, van a comprender que a (la planta de) Paysandú la necesitan", sostuvo.

"En ese contexto, si todos estamos de acuerdo en que precisan Paysandú hay cosas que se pueden hacer para poder mejorar los costos, la eficiencia y poder tener las dos plantas abiertas", agregó.

Los trabajadores habían llevado adelante una ocupación en la planta de La Tablada en el marco del conflicto que mantienen con Ancap por el portland.

Además, días atrás anunciaron la realización de un paro de 24 horas que finalmente quedó hoy sin efecto.

El eje de la disputa radica en la decisión de Ancap de concentrar la producción de cemento en la planta de Minas, lo que implicaría el traslado de trabajadores desde Paysandú.