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Ancap detectó una pérdida de petróleo en la Ruta Interbalnearia, cerca de Las Flores: el oleoducto ya fue reparado

La empresa pública retomará el bombeo de crudo hacia La Teja cuando haya luz del día

29 de abril de 2026 20:39 hs
Refinería de Ancap en La Teja
Refinería de Ancap en La Teja Foto: Nicolás Scafiezzo

Ancap detectó este miércoles una pérdida controlada de petróleo en el oleoducto sobre la Ruta Interbalnearia, cerca de Las Flores. La empresa culminó los trabajos de reparación y retomará el bombeo este jueves.

El oleoducto en cuestión transporta petróleo desde José Ignacio hacia la Refinería La Teja, la pérdida en cuestión fue sobre el kilómetro 89 de la Ruta Interbalnearia, en el departamento de Maldonado.

Si bien la avería parece solucionada, Ancap retomará el bombeo el jueves debido a que es más fácil verificar si el problema está solucionado con la luz del día, indicaron fuentes de la empresa a El Observador.

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Al lugar concurrió personal técnico para controlar la pérdida y realizar las tareas correspondientes, también se dio aviso al Ministerio de Ambiente, a la Intendencia de Maldonado y al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED).

El hidrocarburo fue contenido en el área afectada, se trabaja en la remoción del material y en la restauración del suelo comprometido, notificó Ancap en un comunicado. Ahora se trabaja en la reparación para retomar la operación normal y en la evaluación de las causas del evento.

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