Combustibles subirán en mayo: "La obligación es suavizar los efectos", dijo el ministro Gabriel Oddone

El aumento de los combustibles a partir de mayo está confirmado y el Poder Ejecutivo comunicará su magnitud en las próximas horas . Así lo afirmó el ministro de Economía, Gabriel Oddone , quien evitó adelantar cifras pero señaló que “ basta que se mire lo que está pasando en el mundo ” y advirtió que “ la situación es compleja ”.

En rueda de prensa este miércoles, el jerarca sostuvo que el gobierno tiene “la obligación de suavizar los efectos de un escenario internacional muy incierto y con alzas extraordinarias”. Sin embargo, agregó: “lo que no podemos hacer es impedir que esa realidad sea leída adecuadamente por los ciudadanos de Uruguay”.

Para la nafta premium 97 se prevé una suba de 5,57% , mientras que para la nafta súper 95 el aumento estimado es de 5,92% . En el caso del gasoil 50S, el PPI indica un incremento de 10,53% , y para el gasoil 10S el alza es de 10,52% . El supergás, en tanto, registró una suba de 3,96% .

Pese a estos valores de referencia, Oddone aclaró que el ajuste final “no está definido todavía” y dependerá de las conversaciones entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria.

“Depende de conversaciones que tenemos que tener entre la ministra de Industria, los equipos técnicos, y la resolución final que tomaremos con la ministra”, explicó. Y remarcó que la definición será “técnica y política”, partiendo de que, como ya había adelantado días atrás, “aumento va a haber”.

El ministro profundizó en los criterios que inciden en la fijación de tarifas. “La decisión es técnica y política, porque las razones por las que se toma la decisión tiene fundamento técnico, y una explicación de naturaleza técnica porque hay una regla en Uruguay que rige y, por lo tanto, cualquier excepción a la regla, como ya lo hicimos en el período pasado, la tenemos que explicar, pero la definición final es política porque en este escenario de incertidumbre, las definiciones sobre un precio tan relevante son políticas. La decisión se toma en acuerdo entre el ministro de Economía y la ministra de Industria”, afirmó.

Impacto del contexto internacional

El ajuste se da en un escenario de fuerte suba del petróleo a nivel global, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, con tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán y el estrecho de Ormuz como punto clave.

En ese contexto, Oddone reiteró que el objetivo del gobierno es “suavizar los efectos” de las “alzas extraordinarias”, pero advirtió sobre los límites de esa estrategia.

“Lo que no podemos hacer es impedir que esa realidad sea leída adecuadamente por los ciudadanos de Uruguay. Habrán visto que los incrementos de precios que han tenido lugar en la región exceden largamente los incrementos que en Uruguay ya tuvieron lugar y, por lo tanto, Uruguay no puede alejarse mucho de lo que está ocurriendo, porque ya pasaron dos meses de esto, y probablemente con el escenario que tenemos hoy se prolongue. Por lo tanto, sería de mala gestión que nosotros no permitamos que la economía uruguaya internalice que los precios de los combustibles son otros, porque el riesgo que habría sería postergarlo de manera indefinida y un día tener que hacer un escalón muy abrupto, así que la idea es seguir suavizando el efecto, pero teniendo en cuenta que el escenario internacional de precios es muy restrictivo”, concluyó.