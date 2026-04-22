La Federación Rural y el precio del gasoil: US$ 100 millones a favor y $ 8 por litro que se pueden bajar

Conforme se aproxima un nuevo cambio de mes, crece la expectativa en el agro sobre un esperado aumento en el precio de los combustibles , con foco especialmente en el valor del gasoil , de alta incidencia en los costos productivos de varios sectores: la Federación Rural espera del gobierno "los mayores esfuerzos" .

El cambio de precio, que se descuenta existirá dado el contexto, impactará especialmente considerando que en la agricultura, de intensa actividad en cada otoño, hay un fuerte incremento en la demanda del insumo al estar en desarrollo la cosecha de cultivos de verano y, a la vez, haber comenzado la siembra de los de invierno.

Las labores agrícolas más activas en este tramo de abril son la cosecha de soja y la siembra de colza, con la oleaginosa estival liderando como siempre en superficie y la invernal con un crecimiento estimado muy importante y un área que será superior a la de trigo y a la de cebada, cultivos cerealeros tradicionales en Uruguay.

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A la demanda desde los sistemas agrícolas se añade la habitual utilización de gasoil en el resto de las actividades, sobre todo las de ganadería, forestación y granja.

El contexto

Con fecha de vigencia desde el 1° de abril de 2026, el gobierno corrigió el valor de los combustibles, aplicando un incremento de 7% que hizo que el precio del gasoil 50S subiera $ 3,31 por litro, pasando de $ 47,32 a $ 50,63 el litro. Decidió, también, que la fijación de los valores se haría en adelante de forma mensual y no bimensual, como venía sucediendo desde que asumió la administración encabezada por Yamandú Orsi.

Lo que espera la Federación Rural

Rafael Normey, presidente de la Federación Rural (FR), consultado por El Observador sobre qué puede suceder con el precio del gasoil a fines de la próxima semana, expresó: “Esperemos que se hagan los mayores esfuerzos para mitigar lo más posible la suba”.

Admitió que cuando el valor del petróleo sube es muy difícil evitar un aumento de los precios de los combustibles en un país como Uruguay, que no dispone de esa materia prima.

Mencionó, también, que es difícil estimar qué ajuste habrá, teniendo en cuenta la volatilidad que existe, con valores del crudo que por barril se mueven de US$ 90 a US$ 110, "a veces de un día para el otro".

La propia inestabilidad en Medio Oriente, zona productiva clave donde hay un escenario de guerra cuyas incidencias varían constantemente, es un factor que genera incertidumbres constantes.

Rafael Normey: "Hay US$ 100 millones a favor"

Por otra parte, Normey recordó que “desde la Federación Rural venimos reclamando que hay US$ 100 millones a favor, por decirlo de algún modo, teniendo en cuenta lo que debió bajar el precio de los combustibles el año pasado y no se bajó”, cuando el valor del petróleo estuvo en niveles menores.

"Eso es algo que hay que contemplarlo", consideró.

Sobre el precio del combustible en Uruguay, aludió a un análisis técnico realizado por la gremial que establece la existencia de $ 8 por litro de gasoil “que se pueden bajar, por diferentes vías, algo que entendemos es un buen momento para empezar a trabajarlo”.

No solo se pone el foco en el subsidio al boleto urbano, también, indicó, “hay otros temas, como los de la eficiencia de la cadena, que están incidiendo para un costo mayor al que deberíamos tener”.

Es muy necesario, por la importancia del sector productivo para mucha gente y para todo el país, que avancemos hacia un precio del gasoil que nos ponga en una situación de competitividad adecuada Es muy necesario, por la importancia del sector productivo para mucha gente y para todo el país, que avancemos hacia un precio del gasoil que nos ponga en una situación de competitividad adecuada

El planteo que hizo la gremial

A mediados de marzo de este año, en un comunicado dirigido a la opinión pública, la FR señaló que en los últimos 12 meses el Precio de Paridad de Importación (PPI), calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (URSEA), "registró una caída cercana al 19%, sin embargo el precio del gasoil al público apenas se redujo un 4% y, medido en dólares, incluso aumentó cerca de un 5%", determinando un sobrecosto de US$ 100 millones.

Además, entonces la FR consideró que a eso se suma "el aporte obligatorio al Fideicomiso para la Movilidad Sostenible, equivalente a $ 3 por litro de gasoil, lo que representa más de US$ 80 millones en el 2025 adicionales aportados por los sectores productivos".

“El precio de los combustibles determina la competitividad de toda la cadena productiva desde el campo hasta la exportación y del país entero”, remarcó la gremial.

La mirada del gobierno

Algunos días después, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, cuestionó a quienes reclaman que la fijación de los precios de los combustibles esté directamente relacionada con el denominado Precio de Paridad de Importación (PPI): "Si vamos a rajatabla tendría que aumentar 10 o 20 pesos" el precio del litro de gasoil, expresó. "Capaz no está bueno reclamar permanentemente el Precio de Paridad de Importación, porque en este caso hubiese sido un desastre para los sectores productivos”, afirmó.