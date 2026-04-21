Llamado laboral de BPS busca contratar a 86 administrativos con sueldo de más de $82 mil: los requisitos

El Banco de Previsión Social (BPS) abrió un nuevo llamado laboral para cubrir 86 vacantes de auxiliares administrativos en Montevideo y en dependencias del interior del país. La convocatoria representa una oportunidad para ingresar al Estado bajo el régimen de contrato de función pública, con una remuneración que supera los $82 mil mensuales entre sueldo base y partidas adicionales.

Para participar del proceso de selección, los aspirantes deben cumplir con las condiciones obligatorias estipuladas por el organismo previsional. Los requisitos históricos y formales para este escalafón incluyen:

El proceso de selección constará de varias etapas de evaluación. El puntaje final obtenido por cada candidato determinará su orden en el ranking de prelación para el ingreso.

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Los seleccionados desempeñarán funciones administrativas en distintas dependencias del BPS a nivel nacional, incluyendo unidades descentralizadas. Las condiciones de contratación son las siguientes:

Carga horaria : 40 horas semanales efectivas.

: 40 horas semanales efectivas. Sueldo base mensual : $63.132.

: $63.132. Prima por alimentación : $19.003.

: $19.003. Beneficios adicionales : Compensaciones y premios por asiduidad o metas.

: Compensaciones y premios por asiduidad o metas. Modalidad: Régimen de Contrato de Función Pública.

Asimismo, el llamado contempla las cuotas dispuestas por ley. Del total de las 86 vacantes, se destinará un 8% para personas afrodescendientes y un 1% para personas trans. En caso de no cubrirse estos cupos especiales, los puestos se integrarán al grupo general.

Plazos y cómo postularse

El período de inscripción para este concurso comienza el miércoles 22 de abril y se extenderá hasta el martes 12 de mayo de 2026.

Las postulaciones se tramitan de forma online a través de los portales oficiales del Estado. Los interesados deben ingresar al sitio web de Uruguay Concursa o a la plataforma de concursos del BPS para completar el formulario con sus datos personales y antecedentes académicos.

Es fundamental que los aspirantes presenten toda la documentación requerida en los plazos establecidos, ya que el cumplimiento de estos pasos es obligatorio para continuar en las siguientes etapas de evaluación dispuestas por el tribunal.