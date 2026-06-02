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Llamado a Asamblea General Extraordinaria: Club Nacional de Football

2 de junio de 2026 8:42 hs
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Club Nacional de Football

Asamblea General de Asociados

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Institución, Art. 54, el Club Nacional de Football llama a Asamblea General Extraordinaria para considerar el siguiente:

Orden del Día:

  • Reforma de Estatutos.
  • Designación de tres asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General, suscriban el acta respectiva. (Art. 33).

Día: martes 07 de julio de 2026

Lugar: Comandante Braga 2663

PRIMERA CONVOCATORIA: Hora: 18:00

SEGUNDA CONVOCATORIA: Hora: 19:00

Sr. Raúl B. Giuria, Secretario General

Sr. Ricardo Vairo, Presidente

Desde el domingo 07 de junio, queda subida a la web en nacional.uy la reforma proyectada.

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