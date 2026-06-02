Llamado a Asamblea General Extraordinaria: Club Nacional de Football

Club Nacional de Football
2 de junio de 2026 8:42 hs
Asamblea General de Asociados
De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Institución, Art. 54, el Club Nacional de Football llama a Asamblea General Extraordinaria para considerar el siguiente:
Orden del Día:
- Reforma de Estatutos.
- Designación de tres asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General, suscriban el acta respectiva. (Art. 33).
Día: martes 07 de julio de 2026
Lugar: Comandante Braga 2663
PRIMERA CONVOCATORIA: Hora: 18:00
SEGUNDA CONVOCATORIA: Hora: 19:00
Sr. Raúl B. Giuria, Secretario General
Sr. Ricardo Vairo, Presidente
Desde el domingo 07 de junio, queda subida a la web en nacional.uy la reforma proyectada.