Picadas, corridas y balas de goma: así fue el operativo policial en Canelones que se viralizó en redes

En las últimas horas, un video de un operativo policial para controlar una picada en la localidad de Joaquín Suárez (Canelones) se volvió viral en redes sociales por los diversos incidentes y disturbios.

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De acuerdo a lo informado por el medio local El Megáfono, el hecho ocurrió en la zona de Bulevar Artigas, próximo a la Plaza Diego Ponz .

La intervención se produjo luego de que vecinos de la zona realizaran llamados al 911 denunciando ruidos molestos generados por el encuentro de motos .

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Según lo informado por el consignado medio, al arribar al lugar los efectivos se encontraron con una importante concentración de personas y motocicletas.

Durante el procedimiento se registraron incidentes y disturbios entre algunos participantes y la Policía. Ante esa situación, los efectivos utilizaron balas de goma para dispersar a quienes se encontraban en el lugar.

Finalmente, los incidentes fueron controlados y la concentración fue disipada.

Las imágenes del procedimiento comenzaron a circular en redes sociales donde, hasta el momento, acumula más de 240.000 visualizaciones, más de 2.000 me gusta y alrededor de 1.400 comentarios.