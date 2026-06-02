La AUF confirmó la dura sanción para Nicolás Lodeiro por su expulsión en Nacional vs Albion: un jugador de Progreso fue penado con cuatro partidos

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) confirmó la dura sanción que le imputó al jugador de Nacional Nicolás Lodeiro por su expulsión ante Albion , en la segunda fecha del Torneo Intermedio.

El mediapunta de 37 años fue expulsado a los 77 minutos del partido ante Albion, minutos después de que el Tricolor se pusiera en ventaja con un tanto de Maximiliano Gómez luego de jugar durante alrededor de 50 minutos con un hombre de más.

En el Boletín de Sanciones de la semana pasada, la Comisión Disciplinaria informó que Lodeiro iba a ser sancionado por un "puntapié intencional".

La sanción usual para este tipo de infracción es de dos partidos , pero Lodeiro tenía el antecedente directo de su expulsión ante Danubio en la fecha 13 del Torneo Apertura, solo tres partidos antes del encuentro ante Albion.

Nacional volvió a ser sancionado por culpa de sus hinchas tras la derrota ante Deportivo Maldonado: fue multado en 11 de 18 partidos de la Liga AUF Uruguaya 2026

Nicolás Lodeiro dijo que la victoria de Nacional contra Coquimbo fue "agridulce" y descartó una salida a Paysandú FC: "Yo quiero cerrar mi carrera acá"

Este antecedente representa un agravante de la pena, por lo que se esperaba que la sanción fuera de un mínimo de tres partidos.

Además, esa anterior roja llevó a que la actual sanción fuera inapelable, ya que la reducción de las penas (o rehabilitación) solo se puede solicitar si el jugador no tiene otras sanciones en los seis meses previos.

Lodeiro ya cumplió uno de los tres partidos de su sanción en la derrota 3-0 ante Deportivo Maldonado de este fin de semana. Se perderá también el encuentro ante Juventud de Las Piedras por la cuarta fecha del Intermedio, que será el último enfrentamiento del Bolso antes del parate por el Mundial 2026, y el enfrentamiento ante Danubio por la quinta fecha.

Las otras sanciones a futbolistas

20260505 Álvaro López celebra uno de sus dos goles para Albion ante Nacional Álvaro López, de Albion, se perderá el próximo partido FOTO: @LigaAUF

El futbolista de Progreso Santiago Viera recibió una sanción de cuatro partidos por "desobediencias e injurias". El volante fue expulsado por protestarle al árbitro Pablo Silveira tras el final del encuentro ante Montevideo City Torque, en el que el Gaucho cayó 2-1.

El lateral de Cerro Gianni Rodríguez fue sancionado con dos partidos por su roja directa en el primer tiempo de la derrota 2-0 ante Cerro Largo, correspondiente a la tercera fecha del Intermedio. Sin antecedentes, podrá pedir una reducción de la pena.

La misma sanción recibió el futbolista de Juventud de Las Piedras Renzo Rabino, que se fue expulsado a los tres minutos del partido ante Wanderers de este fin de semana, en el que su equipo perdió 5-2. También podrá volver luego de una fecha.

Albion tendrá dos jugadores suspendidos de cara a su partido contra Progreso por la cuarta fecha del Intermedio: Agustín Pereira y Álvaro López. Ambos estarán fuera por solo un partido, el segundo por una "agresión".