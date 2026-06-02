La selección uruguaya de Marcelo Bielsa confirmó los números de camisetas que utilizarán sus 26 futbolistas en el Mundial 2026: Federico Valverde cambió su dorsal

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa confirmó los números de camisetas que utilizarán sus 26 futbolistas en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con varios cambios respecto a sus anteriores partidos, entre ellos la modificación del dorsal de Federico Valverde .

El futbolista del Real Madrid pasará a utilizar la camiseta número 8 , que hace dos temporadas utiliza en el club español tras heredarla del alemán Toni Kroos.

Su c asaca número 15 , que utilizó desde su debut en la selección en 2017, pasará a ser propiedad de Emiliano Martínez, que desde que se estrenó con la celeste en 2023 ha utilizado varios números de camiseta como el 5, el 8 o el 20.

Los otros jugadores con más tiempo en la selección uruguaya mantendrán sus dorsales tradicionales: Sergio Rochet se queda con el 1 , José María Giménez el 2 , Sebastián Cáceres el 3 , Ronald Araujo el 4, Manuel Ugarte el 5 , Rodrigo Bentancur el 6 , Nicolás de la Cruz el 7 , Darwin Núñez el 9 , Giorgian de Arrascaeta el 10 , Facundo Pellistri el 11 , Guillermo Varela el 13 , Mathías Olivera el 16 , Matías Viña el 17 , Brian Rodríguez el 18 , Maximiliano Araújo el 20 y Joaquín Piquerez el 22.

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En el arco Santiago Mele tendrá la camiseta número 12. Durante el proceso de Marcelo Bielsa utilizó generalmente la 23, pero ese número pasó a tenerlo Fernando Muslera cuando volvió a la selección en la ventana de amistosos de marzo.

En defensa Santiago Bueno usará la número 24, luego de utilizar camisetas como la 18 o la 2 (esta última ante ausencias de José María Giménez).

Agustín Canobbio seguirá con el dorsal 14, que recuperó cuando reapareció en el combinado en marzo. Era el mismo que había utilizado en la Copa América 2024, última vez que había representado a la celeste. Juan Manuel Sanabria, que en sus cinco partidos con la selección mayor utilizó los números 6, 18 y 25, irá al Mundial con este último dorsal.

Uruguay's midfielder Agustin Canobbio shoots but fails to score during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTI Agustín Canobbio de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

Rodrigo Zalazar, en tanto, utilizó cuatro números en sus ocho encuentros con la celeste (10, 16, 21 y 22), y para el Mundial irá con un quinto, el 26.

En el ataque, Rodrigo Aguirre sostendrá el número 19 que porta desde que debutó en la selección a fines de 2024, mientras que Federico Viñas estrenará la número 21, tras pasar por las casacas 9, 13, 19 y 22 durante sus once encuentros de celeste.

Una a una, las camisetas de los 26 futbolistas de la selección uruguaya en el Mundial 2026

Sergio Rochet José María Giménez Sebastián Cáceres Ronald Araujo Manuel Ugarte Rodrigo Bentancur Nicolás de la Cruz Federico Valverde Darwin Núñez Giorgian de Arrascaeta Facundo Pellistri Santiago Mele Guillermo Varela Agustín Canobbio Emiliano Martínez Mathías Olivera Matías Viña Brian Rodríguez Rodrigo Aguirre Maximiliano Araújo Federico Viñas Joaquín Piquerez Fernando Muslera Santiago Bueno Juan Manuel Sanabria Rodrigo Zalazar