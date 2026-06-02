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El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAY

Así será la despedida de la selección uruguaya en Pando y Canelones; mirá los detalles confirmados del "Abrazo Celeste" este viernes y sábado antes de la partida al Mundial 2026

El evento se denominó “Abrazo Celeste” y consistirá en dos ciclos de actividades junto a las ligas del fútbol infantil canarias

2 de junio de 2026 8:45 hs
Marcelo Bielsa con los niños&nbsp;

Marcelo Bielsa con los niños 

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa tendrá dos actividades a modo de despedida para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que se realizarán en Pando y Canelones, en el marco del convenio entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la intendencia de ese departamento.

El evento, según comunicó el Gobierno de Canelones, se denominó “Abrazo Celeste” y consistirá en dos ciclos de actividades junto a las ligas del fútbol infantil canarias y en estadios del departamento.

Las actividades de la selección uruguaya en Pando y Canelones

La primera actividad será este viernes 5 de junio en el Estadio Emilio “Tito” López López de Pando.

La segunda será al otro día, el sábado 6 de junio, en el Estadio Eduardo Martínez Monegal de Canelones.

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Niños en una actividad de la Intendencia de Canelones
Niños en una actividad de la Intendencia de Canelones

Niños en una actividad de la Intendencia de Canelones

En ambos casos, la apertura de puertas será a las 09:00 horas y las actividades comenzarán a las 10:30.

Las entradas son libres pero con inscripción previa y se consiguen en la tiquetera de la AUF.

Si bien las actividades en cancha serán con niñas y niños del baby fútbol canario, el público general podrá acceder a las tribunas y acompañar la jornada en ambas oportunidades, explicaron desde la intendencia de Canelones.

Estas actividades están enmarcadas en el convenio vigente desde el 20 de marzo pasado en el que ambas instituciones se comprometieron a colaborar mutuamente: el Gobierno de Canelones contribuyó con la construcción de la primera cancha híbrida del país en el Complejo Celeste y la AUF está realizando, entre otras acciones, actividades vinculadas al fútbol infantil canario, agregaron.

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