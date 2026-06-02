El valor millonario de una camiseta de Pelé de la final del Mundial 1958 que saldrá a subasta en Nueva York y que podría superar el récord de una de Maradona

Una camiseta que Pelé usó durante la primera final de la Copa del Mundo que ganó Brasil en 1958 se exhibirá brevemente al público antes de su subasta en Nueva York, anunció el martes Sotheby’s .

Con solo 17 años, quien luego sería apodado el Rey marcó dos de los cinco goles con los que la Seleção venció 5-2 a Suecia, el país anfitrión. También se convirtió en el jugador más joven en disputar y marcar en una final de un Mundial, un hito aún vigente.

El Mundial de 1958 no sólo fue el debut internacional de Pelé, también fue el de Garrincha, uno de sus más grandes jugadores.

Sotheby’s exhibirá la camiseta con el número 10 con motivo del Mundial de Norteamérica 2026 que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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La pieza podrá verse a partir del 1° de julio en la nueva sede de la casa de subastas, el Breuer Building, en Manhattan. La venta se abrirá a pujas del 29 de junio al 16 de julio.

0027924075.webp El joven delantero igualó a Pelé al ser el primer futbolista juvenil desde 1958 en marcar en una fase de eliminatorias. Getty Images

Más de US$ 6 millones

Valorada en más de seis millones de dólares, esta prenda podría convertirse en una de las más caras de la historia del fútbol, tras la venta récord en 2022 de la camiseta de la Mano de Dios por 9,3 millones de dólares.

Esa fue la camiseta que Diego Armando Maradona usó el 22 de junio de 1986 en Ciudad de México, durante el mítico partido de cuartos de final contra Inglaterra. Entonces, Argentina se impuso por 2-1 gracias a dos goles legendarios del jugador, uno de ellos con la mano, validado por el árbitro.

1651678796293.webp La camiseta de Diego Maradona en Sotheby's

En un comunicado, Sotheby’s cuenta que Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, le había regalado la camiseta de la final de 1958 a su compañero de equipo y amigo Dida.

La familia de Dida (Edvaldo Alves Santa Rosa) conservó la prenda durante décadas en Maceió, en el este de Brasil. En 1993 la donó a un museo, que la remató en 2004, cuando la compró su actual propietario.

La camiseta de Pelé a subasta en Sotheby's La camiseta de Pelé a subasta en Sotheby's

"The Beautiful Game" (El juego bonito), la subasta organizada por Sotheby’s para celebrar objetos significativos de la historia del fútbol, también incluye el brazalete que Maradona llevaba en el famoso juego de cuartos de final de la Mano de Dios, y objetos que el astro argentino Lionel Messi usó durante partidos.

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At just 17 years old, Pelé scored twice in that decisive match, securing… pic.twitter.com/NOvgmI4axS — Sotheby's (@Sothebys) June 2, 2026

AFP