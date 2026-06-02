Defensor Sporting confirmó la contratación de Mauricio Larriera como su nuevo DT, casi cuatro años después de su salida de Peñarol

Defensor Sporting cerró la contratación de Mauricio Larriera como su nuevo entrenador, luego de la salida de Román Cuello del cargo tras la derrota ante Peñarol por la primera fecha del Torneo Intermedio , confirmaron fuentes del club a Referí.

Tras el empate 0-0 ante Racing de este fin de semana, en el que Gerardo Miranda dirigió como entrenador interino, la directiva de Defensor encaminó la llegada de Larriera, que fue aprobada en directiva este lunes.

Fuentes de la directiva violeta indicaron que Larriera firmará su contrato con la institución entre este martes y miércoles , con un año de duración y la opción de extenderlo por otros seis meses , hasta diciembre de 2027.

Se trata de la vuelta del entrenador oriundo de Florida al fútbol uruguayo luego de cuatro años , tras su salida de Peñarol en agosto de 2022.

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Tras su pasaje por el Carbonero, en el que obtuvo el Campeonato Uruguayo de 2021 y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana de ese mismo año, el DT fue subcampeón de Perú con Alianza Lima en 2023, estuvo seis meses en Newell's en 2024 y tuvo otro semestre en el Everton de Chile en 2025.

En este último pasaje el técnico de 55 años dirigió 22 partidos, de los cuales ganó siete, empató cinco y perdió diez. Fue cesado de su cargo tras perder 3-0 con Universidad Católica por la fecha 24 de la Liga de Chile, en la que marchaba en el puesto 12, cerca de la zona del descenso (del que luego se salvó).

Larriera volverá a Defensor Sporting luego de 11 años. Tras culminar un gran 2014 en Racing fue contratado por el Violeta y dirigió al club en el primer semestre de 2015, en el que obtuvo un cuarto puesto en el Torneo Clausura de aquel año con siete partidos ganados, seis empatados y solo dos perdidos. Tras esos seis meses emigró al Al Wakrah de Qatar, donde permaneció un año y medio.