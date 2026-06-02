Cómo es el Túnel Agua Negra: una de las megaobras viales más extensas que cambiará para siempre Sudamérica

El proyecto del Túnel Internacional Agua Negra volvió a ganar impulso y se perfila como una de las obras de infraestructura más ambiciosas de Sudamérica . La iniciativa busca conectar de manera permanente a Argentina y Chile a través de la Cordillera de los Andes mediante un sistema de túneles que atravesará la montaña a más de 4000 metros de altura.

La obra forma parte del denominado Corredor Bioceánico Central , una red logística pensada para facilitar el transporte de personas y mercancías entre el océano Atlántico y el Pacífico . Su concreción permitiría mejorar la conexión entre la provincia argentina de San Juan y la Región de Coquimbo , en Chile , además de fortalecer el comercio con otros naciones de la región.

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El proyecto contempla la construcción de dos túneles principales semiparalelos destinados al tránsito vehicular. Cada uno tendrá dos carriles y una longitud cercana a los 14 kilómetros, lo que lo convertiría en uno de los cruces viales más extensos de América Latina .

La infraestructura se ubicará a una altitud superior a los 3800 metros sobre el nivel del mar y permitirá atravesar la cordillera durante todo el año. Actualmente, el Paso de Agua Negra funciona de manera estacional y suele permanecer cerrado durante los meses de invierno debido a las intensas nevadas y las condiciones climáticas extremas.

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La obra será administrada por la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), organismo creado por Argentina y Chile para coordinar el desarrollo del proyecto.

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Uno de los principales objetivos del túnel es consolidar una salida más directa hacia el océano Pacífico para las provincias argentinas del centro y noroeste del país. Esto permitiría reducir tiempos y costos logísticos para las exportaciones con destino a Asia y otros mercados internacionales.

Además, el corredor conectará puertos brasileños y chilenos dentro de una misma red de transporte, fortaleciendo la integración económica regional. El trazado está pensado para vincular centros productivos de Argentina y Brasil con el puerto chileno de Coquimbo.

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El proyecto también podría impulsar el turismo y facilitar la circulación de personas entre ambos países. Al eliminar gran parte de las restricciones estacionales que afectan al actual paso cordillerano, la conexión estaría disponible de forma mucho más estable durante el año.

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Las estimaciones de costos difundidas por los organismos responsables ubican la inversión en torno a los 1500 millones de dólares. El proyecto cuenta con antecedentes de financiamiento respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque durante los últimos años atravesó distintas etapas de revisión y postergación.

En 2026, autoridades de ambos países retomaron las conversaciones para avanzar con la reactivación de la iniciativa. Aunque todavía quedan definiciones técnicas y financieras pendientes, el Túnel Agua Negra vuelve a posicionarse como una de las obras más importantes para la región.