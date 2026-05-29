Llega el tren bala a Sudamérica: recorrerá una distancia similar al largo de Uruguay en menos de dos horas

Sudamérica se prepara para ingresar en la era de los trenes bala. Brasil confirmó el avance del primer sistema ferroviario de alta velocidad del continente, un megaproyecto que promete unir Río de Janeiro, San Pablo y Campinas con unidades capaces de alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora.

El llamado Tren de Alta Velocidad (TAV) recorrerá 510 kilómetros en menos de dos horas, una distancia similar al largo total de Uruguay de norte a sur establecido en 571 kilómetros. El proyecto es considerado uno de los desarrollos ferroviarios más ambiciosos de América Latina y busca transformar el sistema de transporte local.

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La iniciativa viene siendo discutida desde 1990, pero durante los últimos meses volvió a tomar impulso tras nuevos anuncios oficiales y estudios técnicos que definieron parte del trazado y de la tecnología que utilizará el sistema.

¿Cómo será el primer tren bala de Sudamérica?

El corredor ferroviario conectará algunas de las ciudades más importantes de Brasil: Río de Janeiro, San Pablo y Campinas. El trayecto total rondará los 510 kilómetros y permitirá reducir drásticamente los tiempos de viaje entre los principales centros económicos del país.

Según las proyecciones difundidas por las empresas vinculadas al proyecto, el viaje entre Río y San Pablo podría realizarse en alrededor de una hora y media o menos de dos horas, dependiendo de la cantidad de paradas intermedias. Actualmente, el mismo trayecto puede demandar entre seis y siete horas por ruta.

image Los primeros trenes de Sudamérica utilizarían la tecnología de las unidades japonesas

Los trenes utilizarán tecnología inspirada en modelos japoneses y europeos de alta velocidad. El sistema será completamente eléctrico y contará con vías exclusivas, túneles, viaductos y sistemas avanzados de control ferroviario.

Además, la iniciativa contempla estaciones modernas y conexiones con otros medios de transporte urbano y regional. La intención es reducir la congestión aérea y vial en uno de los corredores más transitados de Sudamérica.

¿Cuándo podría empezar a funcionar el primer tren bala de Sudamérica?

El TAV requerirá una inversión estimada de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, dependiendo de las etapas de construcción y de las obras complementarias.

Las autoridades brasileñas y las compañías participantes prevén que las obras principales comiencen entre 2027 y 2028. Si se cumplen los plazos proyectados, el sistema podría entrar en funcionamiento alrededor de 2032.

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Uno de los principales desafíos será construir infraestructura ferroviaria adaptada a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. A diferencia de los convencionales, los trenes bala necesitan curvas más amplias, vías especialmente diseñadas y sistemas de seguridad automatizados.

El proyecto también busca reposicionar al ferrocarril como alternativa competitiva frente al avión en trayectos interurbanos. En varios países de Europa y Asia, los trenes de alta velocidad lograron reducir vuelos cortos y aumentar el transporte masivo de pasajeros entre grandes ciudades.

image Brasil busca incorporar su primer tren bala

La llegada del primer tren bala sudamericano reabrió el debate sobre el desarrollo ferroviario en la región. Actualmente, la mayoría de los sistemas ferroviarios de pasajeros de la región funcionan a velocidades considerablemente menores. Incluso los servicios más modernos de la región rara vez superan los 160 km/h.