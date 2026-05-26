Vicepresidente de El Salvador se reunió con Certal para impulsar cooperación en innovación

El vicepresidente de El Salvador , Félix Ulloa, mantuvo una reunión con el presidente ejecutivo del Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones ( Certal ), el uruguayo Pablo Scotellaro , con el objetivo de oficializar distintas iniciativas de cooperación. El encuentro también sirvió, destacó la cuenta oficial de la vicepresidencia del país centroamericano en X, para "fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador" .

Durante la reunión, Ulloa —en su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP)— subrayó el compromiso de la institución con la profesionalización de los funcionarios públicos y la mejora continua de los servicios estatales .

Según indicó, la ESIAP trabaja en la construcción de una administración "más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población" .

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En ese contexto, retomó una frase del presidente salvadoreño Nayib Bukele: "Lo público tiene que ser mejor que lo privado" .

Por su parte, Scotellaro, según recoge la vicepresidenta de El Salvador, valoró la transformación institucional y tecnológica que atraviesa el país y aseguró que el modelo impulsado por el país genera interés en América Latina.

"Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo", señaló en declaraciones recogidas por la vicepresidencia del país centroamericano.

Durante el encuentro también analizaron los próximos pasos para la creación de un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que apunta a abrir nuevos espacios de colaboración entre ambos países.

Las autoridades señalaron que el proyecto busca "fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador" y potenciar la difusión regional de experiencias vinculadas a innovación pública y transformación digital.

En el encuentro, el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, expuso los avances del organismo en materia de modernización institucional y simplificación de trámites.

Trigueros explicó que la nueva estructura del CNR está enfocada en agilizar procesos, reducir costos y facilitar servicios para la ciudadanía. Asimismo, destacó que El Salvador ya cuenta con herramientas como firma electrónica, factura electrónica y sello electrónico, medidas que forman parte de la estrategia de transformación digital del Estado, aseguran desde la vicepresidencia del país.

El funcionario también recordó la reciente participación del CNR en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, donde se presentaron avances vinculados a modernización institucional y programas de formación impulsados desde la ESIAP.

CERTAL es una organización dedicada a promover espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en áreas vinculadas a telecomunicaciones y regulación.

La institución organiza cumbres, conferencias, encuentros ministeriales y jornadas de capacitación en distintos países de América Latina. El Encuentro Ministerial Certal 2026 tuvo lugar en Uruguay el lunes 11 de mayo en Torre Ejecutiva.