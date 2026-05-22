Así es la Gran Muralla Verde de 8.000 kilómetros que construye África en su "guerra" contra el desierto

África impulsa una de las iniciativas ambientales más ambiciosas del planeta: la Gran Muralla Verde , un gigantesco corredor de vegetación diseñado para frenar el avance del desierto del Sahara y recuperar tierras degradadas en la región del Sahel .

El proyecto, que atraviesa el continente de oeste a este, busca convertirse en una barrera natural de unos 8000 kilómetros de longitud.

La península que gira en sentido horario y sorprende a la comunidad científica

La iniciativa fue lanzada oficialmente en 2007 por la Unión Africana y reúne a once países, entre ellos Senegal, Mauritania, Mali, Níger, Chad, Sudán y Etiopía . El objetivo no solo apunta a combatir la desertificación, sino también a mejorar la calidad de vida de millones de personas afectadas por la sequía, la pérdida de cultivos y el cambio climático.

¿Cómo es la Gran Muralla Verde de África?

A diferencia de una muralla tradicional, esta obra no utiliza cemento ni ladrillos. Está formada por árboles, arbustos y pastizales adaptados a climas extremos que se extienden a lo largo de la franja del Sahel, la zona de transición entre el Sahara y las sabanas africanas.

El plan original contempla restaurar 100 millones de hectáreas degradadas antes de 2030, capturar grandes cantidades de dióxido de carbono y generar millones de empleos rurales vinculados a la reforestación y la agricultura sostenible.

image Gran Muralla Verde de África

En países como Senegal y Etiopía ya se registraron avances importantes gracias a la plantación de millones de árboles y la recuperación de tierras erosionadas. Los especialistas destacan que la vegetación ayuda a conservar la humedad del suelo, reducir la erosión y mejorar la producción agrícola en regiones castigadas por la sequía.

¿Qué pasa hoy con la Gran Muralla Verde de África?

Pese al fuerte apoyo internacional, la Gran Muralla Verde todavía enfrenta enormes dificultades. El clima extremo, la escasez de agua, la pobreza y los conflictos armados en varios países del Sahel ralentizaron el avance de las obras.

Según estimaciones recientes, solo una parte del proyecto logró completarse hasta ahora, por lo que distintos organismos internacionales buscan ampliar el financiamiento y acelerar los trabajos en los próximos años.

image Gran Muralla Verde de África

Aun así, científicos y organizaciones ambientales consideran que la iniciativa representa una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y la desertificación. Además de restaurar ecosistemas, la muralla verde busca evitar desplazamientos masivos de población y proteger la seguridad alimentaria de millones de habitantes del continente africano.