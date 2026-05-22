El errado del año: el tremendo gol que se perdió Maravilla Martínez en la eliminación de Racing Club

Racing Club de Avellaneda culminó un primer semestre desastroso y de los peores en su historia al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana a falta de una fecha, luego de igualar 2-2 ante Caracas de Venezuela en una noche en la que Adrían Maravilla Martínez se perdió un gol insólito que le costó caro.

Con un gol del uruguayo Gastón Martirena , la Academia no pudo derrotar a Caracas en condición de local sin su público producto de una sanción de Conmebol, y quedó eliminado de la Sudamericana a falta de una fecha , y se suma a un semestre muy malo de Racing en el que también se quedó en el camino del Torneo Apertura argentino.

En el minuto de juego, Gabriel Rojas intentó despejar un centro raso dentro del área de Racing y tras un mal cálculo terminó convirtiendo el gol en contra en una de las primeras acciones del juego. No obstante, rápidamente empató Gastón Martirena para el elenco de Gustavo Costas, que estaba obligado a ganar para llegar con chances a la última jornada.

Posteriormente, cerca del desenlace del primer tiempo, el árbitro sancionó un polémico penal para Racing por una mano del defensor que estaba apoyada en el piso, y el propio Maravilla Martínez se encargó de convertirlo para poner en ventaja a la Academia nuevamente.

Ya en la segunda parte, el arquero de Racing, Matías Tagliamonte protagonizó un blooper luego de una gran atajada que no pudo despejar por encima del travesaño: el balón rebotó cinco veces en el poste, quedó boyando en el área chica y Irving Gudiño la empujó al fondo de la red. El VAR revisó un posible empujón de Adrián Fernández sobre el arquero, pero el árbitro colombiano Jhon Ospina convalidó el tanto.

Gol a Racing ESPN

Por último, Racing tuvo en los pies de Maravilla Martínez la chance de ganarlo sobre el cierre pero el delantero se perdió un gol increíble: el uruguayo Martirena desbordó por la derecha dentro del área, colocó el busca pie que recorrió todo el área y le quedó al 9 de Racing que la quiso parar, le quedó muy encima y cuando se quiso acomodar se le fue larga y terminó siendo bloqueado por los defensores de Caracas.

De esta manera, Racing quedó en el tercer lugar del grupo E de la Copa Sudamericana con 5 puntos por debajo de Caracas, que quedó segundo con 9 unidades por lo que, ni ganando la última fecha, la Academia puede alcanzar al elenco de Venezuela que clasificó a los playoff.