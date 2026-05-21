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Academia Puerto Cabello vs Juventud EN VIVO por Copa Sudamericana: el pedrense busca un triunfo en Venezuela, empató Robinson Flores

Juventud visita al segundo del grupo B de la Copa Sudamericana, Academia Puerto Cabello, y con un triunfo se meterá en zona de clasificación de cara a la última fecha

21 de mayo 2026 - 18:37hs
Juventud

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FOTO: AFP

EN VIVO

Juventud enfrenta a Academia Puerto Cabello este jueves, desde la hora 19.00 de Uruguay, en el estadio Misael Delgado de Valencia, en Venezuela, en partido correspondiente a la penúltima fecha del grupo B de la Copa Sudamericana.

Juventud necesita un triunfo para meterte en el top 2 del grupo, dependiendo de lo que pase, a la misma hora, entre el líder Atlético Mineiro y Cienciano.

El primero clasifica a octavos de final y el segundo jugará un playoff ante un tercero de Copa Libertadores para disputar 16avos de final.

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Minuto 26: gol de Robinson Flores

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Minuto 5: gol de Ramiro Peralta

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