Juventud enfrenta a Academia Puerto Cabello este jueves, desde la hora 19.00 de Uruguay, en el estadio Misael Delgado de Valencia, en Venezuela, en partido correspondiente a la penúltima fecha del grupo B de la Copa Sudamericana.
Academia Puerto Cabello vs Juventud EN VIVO por Copa Sudamericana: el pedrense busca un triunfo en Venezuela, empató Robinson Flores
Juventud visita al segundo del grupo B de la Copa Sudamericana, Academia Puerto Cabello, y con un triunfo se meterá en zona de clasificación de cara a la última fecha