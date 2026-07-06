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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 7 de julio

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C, según Inumet

6 de julio de 2026 21:00 hs
20250625 Frio, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

Las mínimas volverán a ubicarse en torno a los 0 °C en gran parte del territorio, mientras que las máximas alcanzarán entre 13 °C y 16 °C, dependiendo de la región.

Montevideo y el área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C.

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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 6 de julio

Tras masa de aire polar, meteorólogos e Inumet anuncian cómo estará el tiempo esta semana en Uruguay

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas. Los vientos soplarán del oeste y noroeste entre 20 y 40 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. El viento continuará del noroeste con intensidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Este

En el este del país la temperatura oscilará entre 0 °C y 14 °C.

Inumet pronostica una mañana clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, heladas y bajas sensaciones térmicas. En las zonas costeras se esperan vientos del oeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará el cielo entre claro y algo nuboso, con vientos del oeste y noroeste de similar intensidad.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé una mínima de 0 °C y una máxima de 16 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con heladas, mientras que por la tarde disminuirá la nubosidad, aunque habrá algunos períodos de cielo nuboso.

Los vientos rotarán del oeste al noroeste y soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Norte

En el norte del país también se esperan heladas durante las primeras horas del día.

Las temperaturas se ubicarán entre 0 °C y 16 °C, con cielo claro y algo nuboso durante gran parte de la jornada.

El viento será del oeste y noroeste, de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h durante la tarde y la noche.

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