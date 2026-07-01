Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 2 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este jueves 2 de julio una jornada marcada por las bajas temperaturas, las bajas sensaciones térmicas y el viento , además de precipitaciones escasas en varias zonas del país.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 10 °C y 11 °C , mientras que las mínimas descenderán hasta 2 °C en buena parte del territorio.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 10 °C .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 30 de junio

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 1° de julio

Durante la mañana estará nuboso , con precipitaciones escasas y bajas sensaciones térmicas . El viento soplará del sur y suroeste entre 20 y 40 km/h , con rachas de hasta 50 km/h .

Para la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto, persistirán las precipitaciones escasas y se mantendrán las bajas temperaturas. El viento será del sur y suroeste entre 10 y 30 km/h.

Este

La región este tendrá una mínima de 2 °C y una máxima de 11 °C.

Se espera un cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, precipitaciones escasas, bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas durante la mañana.

El viento será del sur y suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

En la tarde y la noche persistirá el tiempo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, bajas temperaturas y vientos del sur y suroeste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h sobre la costa.

Oeste

Para el oeste del país se pronostica una mínima de 2 °C y una máxima de 10 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro, heladas agrometeorológicas y bajas sensaciones térmicas. El viento rotará del sureste al sur y suroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y habrá baja probabilidad de precipitaciones, con temperaturas bajas y vientos del sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet prevé una mínima de 2 °C y una máxima de 11 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso a algo nuboso, con heladas agrometeorológicas y bajas sensaciones térmicas. El viento será del sureste y sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Por la tarde y la noche continuará el tiempo algo nuboso y nuboso, con períodos de cielo claro, se mantendrán las bajas temperaturas y el viento del sur y sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.