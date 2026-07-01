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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 2 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada fría en todo el país, con temperaturas máximas de entre 10 °C y 11 °C

1 de julio de 2026 21:00 hs
20250625 Frio, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este jueves 2 de julio una jornada marcada por las bajas temperaturas, las bajas sensaciones térmicas y el viento, además de precipitaciones escasas en varias zonas del país.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 10 °C y 11 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta 2 °C en buena parte del territorio.

Montevideo y el área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 10 °C.

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Durante la mañana estará nuboso, con precipitaciones escasas y bajas sensaciones térmicas. El viento soplará del sur y suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Para la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto, persistirán las precipitaciones escasas y se mantendrán las bajas temperaturas. El viento será del sur y suroeste entre 10 y 30 km/h.

Este

La región este tendrá una mínima de 2 °C y una máxima de 11 °C.

Se espera un cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, precipitaciones escasas, bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas durante la mañana.

El viento será del sur y suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

En la tarde y la noche persistirá el tiempo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, bajas temperaturas y vientos del sur y suroeste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h sobre la costa.

Oeste

Para el oeste del país se pronostica una mínima de 2 °C y una máxima de 10 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro, heladas agrometeorológicas y bajas sensaciones térmicas. El viento rotará del sureste al sur y suroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y habrá baja probabilidad de precipitaciones, con temperaturas bajas y vientos del sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet prevé una mínima de 2 °C y una máxima de 11 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso a algo nuboso, con heladas agrometeorológicas y bajas sensaciones térmicas. El viento será del sureste y sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Por la tarde y la noche continuará el tiempo algo nuboso y nuboso, con períodos de cielo claro, se mantendrán las bajas temperaturas y el viento del sur y sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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