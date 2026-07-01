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5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 1° de julio EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

1 de julio de 2026 22:11 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 1° de julio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 32.600.000, lo que equivale a más de U$S 700.000.

El Pozo de Oro sorteó $ 21.675.291 y resultó vacante. Por otro lado el Pozo de Plata repartía $ 639.992 y tuvo cuatro ganadores que se llevaron $ 159.998 cada uno. El Pozo Revancha puso en juego $ 9.759.057 y también resultó vacante.

El sorteo se puede seguir a continuación:

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Resultados del Pozo de Oro

  • 03
  • 01
  • 16
  • 09
  • 25
  • Bolilla extra: 19

Resultados del Pozo Revancha

  • 47
  • 26
  • 29
  • 01
  • 41

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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