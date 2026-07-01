5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 1° de julio EN VIVO

Este miércoles 1° de julio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 32.600.000, lo que equivale a más de U$S 700.000.
El Pozo de Oro sorteó $ 21.675.291 y resultó vacante. Por otro lado el Pozo de Plata repartía $ 639.992 y tuvo cuatro ganadores que se llevaron $ 159.998 cada uno. El Pozo Revancha puso en juego $ 9.759.057 y también resultó vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Resultados del Pozo de Oro
- 03
- 01
- 16
- 09
- 25
- Bolilla extra: 19
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.