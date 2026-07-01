Rendición de Cuentas: gobierno proyecta reactivación de la economía en un escenario global "desafiante e incierto"

El gobierno presentó este martes las proyecciones económicas para los próximos años de este período, como parte de la Rendición de Cuentas . Dentro de un contexto desafiante e incierto, el equipo económico confirmó la previsión de crecimiento para 2026 que había anunciado hace dos meses -menor al proyectado hace un año atrás - y espera una mejora de las cuentas públicas.

La exposición de motivos plantea que el contexto que enfrenta la economía uruguaya se caracteriza por un elevado nivel de incertidumbre global, en un escenario internacional en fase de desaceleración y con menor crecimiento esperado respecto a 2025. Sin embargo, el texto indica que la economía uruguaya atraviesa una etapa de reactivación en ese contexto internacional “incierto y desafiante” .

El texto expone que l a actividad económica mostró un mayor dinamismo en el primer trimestre de 2026 , luego de un relativo estancamiento que se observó durante la segunda mitad del año y agrega que los indicadores adelantados del segundo trimestre sugieren una consolidación de ese mejor desempeño.

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No obstante, añade, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se vería afectado por el mal resultado de la zafra de verano, asociado al déficit hídrico, que generará un menor rendimiento del cultivo de soja .

Pero hacia el segundo semestre del año se prevé que la economía mantenga el dinamismo, impulsada por la demanda interna y la revisión parcial del shock de términos de intercambio provocado por el conflicto en Medio Oriente.

Por tanto, la previsión del equipo económico es que el PIB se expanda 1,6% en 2026, mientras que en los próximos años la actividad económica continuaría creciendo a tasas próximas a su potencial.

La anterior previsión, incluida en el Presupuesto, era de 2,2%, pero el ministro Gabriel Oddone había adelantado a fines de mayo que la estimación había sido recortada a 1,6%.

Las nuevas proyecciones económicas elaboradas en la Rendición de Cuentas marcan que la economía crecerá 2,1% en 2027 y 2,4% anual desde 2028 a 2030.

Sobre los precios, el documento indica que la inflación, que parte de niveles bajos, registraría un aumento gradual durante los próximos meses, alcanzando un máximo en el primer trimestre de 2027, para luego converger nuevamente hacia la meta de entre 3% y 6%. La previsión es que la inflación termine el año en 4,8% y se mantenga en 4,5% durante el resto del período.

En las proyecciones fiscales, el texto proyecta que el resultado global del Gobierno Central - Banco de Previsión Social (GC-BPS) registre un déficit de 4,1% del PIB en 2026, que se reduciría gradualmente hasta alcanzar 2,5% en 2030, consistente con un resultado primario equilibrado.

A su vez, el déficit fiscal global -sin los ingresos del fideicomiso de los “cuarentones”- llegaría a 4,7% en 2026 (desde el 4,8% de 2025). Para los años siguientes se espera una disminución hasta llegar a 2,8% en 2030.

La exposición de motivos expresa que la programación financiera proyecta una “senda de mejora de las cuentas públicas” consistente con la reformulación del marco fiscal promovido en este período de gobierno. Ese camino de mejora, agrega, se sustenta en un conjunto de medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico, consolidar la institucionalidad fiscal, fortalecer la eficiencia recaudatoria y garantizar los recursos fiscales requeridos para atender las prioridades de la actual administración.