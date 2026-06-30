El gobierno entregó la Rendición de Cuentas 2025: Oddone destacó incremento del gasto manteniendo las metas fiscales

El Poder Ejecutivo entregó el proyecto de Rendición de Cuentas 2025 al Parlamento, donde cada cámara tendrá 45 días para debatir y aprobar la iniciativa , para lo cual el oficialismo cuenta con mayoría en la Cámara de Senadores, pero no en la de Diputados.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , reiteró en conferencia de prensa que el proyecto tiene "asignaciones presupuestales incrementales en cuatro áreas especificas que son seguridad, educación, infancia y personas en situación de calle" y, pese a esto, aseguró que "se mantienen las metas fiscales que fueron establecidas por el presupuesto anterior" .

"Para poder hacer esto lo que hacemos es contar con fuentes de financiamientos ", dijo y dio como ejemplos "impuestos que van a empezar a regir en 2027 como es el Impuesto Mínimo Global ", además contó que están "previendo reducciones de gastos tributarios " y que trabajarán "fuertemente en una gestión activa en el gasto" .

"Sabemos que es un escenario desafiante, pero estamos convencidos que es un escenario factible ", según el ministro.

Carolina Cosse y Gabriel Oddone Foto: Leonardo Carreño / Foco Uy

"El Parlamento hizo el año pasado una asignación prevista para 2027 que se mantiene de unos 2.000 millones de pesos, a los cuales se agregan 1.200 millones de pesos adicionales que son nuevos, asignaciones presupuestales incrementales que están dirigidos al fortalecimiento del sistema transferencias dirigidos a la infancia", agregó el secretario de Estado. En dólares, entonces, se trata de US$ 50 millones ya previstos en el Presupuesto Nacional y unos US$ 31 millones que se agregan como gasto adicional.

"A su vez hay unos 1.800 millones de pesos destinados a estas cuatro áreas que mencione que proviene de reasignaciones que han sido trabajados por el Ministerio de Economía con cada uno de los organismos", agregó Oddone.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, ya había informado que la Rendición de Cuentas iba a tener "profunda transformación del sistema de protección social asociado a la infancia y la adolescencia". De esta manera, se creará una "asignación única para la infancia y la adolescencia", en lugar de las cuatro transferencias para esta población que existen hoy (asignaciones contributivas, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza).

Entre esos cambios, además, se ampliarán los montos de las asignaciones "en función del grado de vulnerabilidad a la que están asociados los niños". El ministro de Economía sostuvo que estos cambios impactarán en aproximadamente 50 mil niños. Se comenzarán a aplicar desde el año que viene para los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027, pero luego el gobierno prevé ir incluyendo a aquellos nacidos posteriormente.

Arim subrayó que el aumento en las transferencias es "sustantivo", por encima del "80% del nivel de transferencias que actualmente reciben los hogares", por lo que "es de esperar que esta transformación tenga un impacto directo en la pobreza de estos grupos". "Nuestra estimación indica que la reducción de la pobreza asociada sería en el orden del 25%", dijo el director de la OPP.