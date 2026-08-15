Suiza busca 85.000 trabajadores extranjeros: cuáles son las profesiones y oficios más requeridos

Suiza atraviesa una etapa de fuerte demanda de trabajadores y mantiene abiertas oportunidades para perfiles extranjeros en distintos sectores.

Según un artículo publicado el viernes por el periódico español La Razón , la cifra asciende a 85.000 puestos en áreas claves como salud, tecnología, ingeniería, turismo y gastronomía . Los salarios pueden ubicarse entre 3500 y 6500 euros mensuales , aunque siempre dependiendo del posición y la experiencia.

De acuerdo con la Oficina Federal de Estadística local, el mercado laboral suizo registró 98.200 vacantes en el primer trimestre de 2026 , un 5% más que durante el mismo período del año anterior.

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"La necesidad de incorporar personal está relacionada, entre otros factores, con el envejecimiento de la población activa", señaló el sitio europeo.

Para los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea o la Asociación Europea de Libre Comercio existen cupos específicos para obtener permisos laborales.

Oportunidad para extranjeros: ¿cuáles son los trabajos más buscados en Suiza?

Entre los perfiles que aparecen con mayor demanda en Suiza se encuentran cirujanos, técnicos sanitarios, especialistas en informática, conductores y trabajadores de restaurantes.

El sector de la salud ocupa un lugar central. De acuerdo a La Razón y con números de la consultora ManpowerGroup, la necesidad de profesionales se relaciona con el envejecimiento de la fuerza laboral y con el crecimiento de la demanda de atención sanitaria. En particular, se buscan médicos y trabajadores especializados para hospitales y clínicas.

Suiza necesita médicos

La tecnología es otra de las áreas con oportunidades. Las firmas requieren especialistas en informática y perfiles vinculados con proyectos digitales. En este caso, la demanda está relacionada con la expansión de actividades que necesitan trabajadores con formación técnica y conocimientos específicos.

También hay puestos disponibles en gastronomía y hotelería, desde personal de cocina hasta trabajadores de sala. La búsqueda incluye tanto personas con experiencia como jóvenes que acaban de completar su formación.

A estos sectores se suman la ingeniería y determinadas actividades operativas, entre ellas puestos para conductores. La demanda, por lo tanto, no está limitada a profesionales universitarios: también existen oportunidades para trabajadores con formación técnica o experiencia en determinados oficios.

El interés de Suiza por incorporar trabajadores del exterior no es nuevo. El Secretariado de Estado para Asuntos Económicos (SECO) informó en junio de 2026 que la inmigración laboral vinculada con la libre circulación de personas está estrechamente relacionada con las necesidades del mercado suizo.

Entre 2010 y 2025, la cantidad de trabajadores provenientes de la Unión Europea y la AELC empleados en el sector de salud y asistencia social aumentó en 90.000 personas.

Para quienes viven fuera de la Unión Europea o de la AELC, las condiciones son diferentes. El Consejo Federal suizo mantuvo para 2026 un máximo de 8500 trabajadores calificados y especialistas procedentes de terceros países, distribuidos entre 4500 permisos de residencia y 4000 permisos de corta duración.

Además, el acceso a determinados puestos puede requerir el reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero y conocimientos de alguno de los idiomas utilizados en las distintas regiones del país, principalmente alemán, francés o italiano.