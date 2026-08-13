Ranking de pasaportes 2026: en qué posición se ubicó Uruguay y qué país tiene el mejor documento de viaje global

La compañía Henley & Partners publicó una nueva actualización del Henley Passport Index 2026, el ranking que mide cuáles son los pasaportes con mayor acceso internacional y cuántos destinos permiten visitar sin necesidad de obtener una visa.
En la clasificación, Uruguay quedó en el puesto 22 a nivel mundial, con acceso a 156 destinos sin visa previa. El resultado lo ubica entre los documentos de viaje con mayor movilidad internacional de América Latina.
El primer lugar del ranking corresponde a Singapur, cuyo pasaporte permite ingresar a 192 destinos sin necesidad de tramitar una visa antes del viaje. La nación asiática volvió a liderar por tercer año consecutivo.
¿En qué posición quedó Uruguay en el ranking de pasaportes 2026?
Uruguay se ubicó en el puesto 22, con un total de 156 destinos a los que se pueden acceder sin una visa previa. La posición surge de la cantidad de países y territorios que reconocen diferentes modalidades de ingreso sin requerir un visado obtenido antes de partir.
El índice considera como acceso sin visa los destinos que permiten ingresar sin visado, obtener una visa al llegar o tramitar una autorización electrónica de viaje (ETA) cuando esta no requiere una aprobación previa. Los destinos que exigen una visa convencional antes del viaje no suman para el pasaporte.
¿Cuáles son los países a los que los uruguayos pueden viajar sin visa?
- Albania
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Austria
- Bahréin
- Bangladesh
- Barbados
- Bielorrusia
- Bélgica
- Belice
- Islas Bermudas
- Bolivia
- Bosnia y Herzegovina
- Botsuana
- Brasil
- Islas Vírgenes Británicas
- Bulgaria
- Burundi
- Camboya
- Caribe Neerlandés
- Islas de Cabo Verde
- Chile
- China
- Colombia
- Islas Comoras
- Congo
- Islas Cook
- Costa Rica
- Croacia
- Curazao
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Yibuti
- Dominica
- República Dominicana
- Ecuador
- Egipto
- El Salvador
- Estonia
- Esuatini
- Islas Feroe
- Fiyi
- Finlandia
- Francia
- Guayana Francesa
- Polinesia Francesa
- Antillas francesas
- Georgia
- Alemania
- Gibraltar
- Grecia
- Tierra Verde
- Granada
- Guatemala
- Guinea-Bissau
- Guayana
- Haití
- Honduras
- Hong Kong
- Hungría
- Islandia
- Irán
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Jamaica
- Japón
- Jordán
- Kenia
- Kiribati
- Kosovo
- Laos
- Letonia
- Líbano
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malasia
- Maldivas
- Malta
- Islas Marshall
- Mauricio
- Mayotte
- México
- Micronesia
- Moldavia
- Mónaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mozambique
- Namibia
- Nepal
- Países Bajos
- Nueva Caledonia
- Nueva Zelanda
- Nicaragua
- Niue
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Omán
- Islas Palaos
- Territorio palestino
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Catar
- Rumania
- Reunión
- Federación Rusa
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Serbia
- Seychelles
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Sri Lanka
- Santa Elena
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Martín
- San Vicente y las Granadinas
- Surinam
- Suecia
- Suiza
- Tanzania
- Tailandia
- Las Bahamas
- Timor Oriental
- Trinidad y Tobago
- Turquía
- Tuvalu
- Ucrania
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Vanuatu
- Ciudad del Vaticano
- Venezuela
- Zambia
- Zimbabue
¿Cuál es el mejor pasaporte del mundo en 2026?
Singapur ocupa el primer puesto del ranking de pasaportes 2026, con acceso a 192 destinos sin necesidad de obtener una visa antes de viajar.
El segundo lugar es compartido por Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, cuyos ciudadanos pueden acceder a 188 destinos bajo las condiciones contempladas por el índice.
Singapur tiene el pasaporte más poderoso del mundo
En los primeros lugares también aparecen varios países del hemisferio norte. Reino Unido se encuentra en el sexto puesto, Canadá ocupa el séptimo y Estados Unidos aparece en el décimo lugar, con acceso a 179 destinos.
El ranking elaborado por Henley & Partners se actualiza periódicamente y utiliza datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para determinar las condiciones de ingreso de cada destino.