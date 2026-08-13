Ranking de pasaportes 2026: en qué posición se ubicó Uruguay y qué país tiene el mejor documento de viaje global

La compañía Henley & Partners publicó una nueva actualización del Henley Passport Index 2026 , el ranking que mide cuáles son los pasaportes con mayor acceso internacional y cuántos destinos permiten visitar sin necesidad de obtener una visa.

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En la clasificación, Uruguay quedó en el puesto 22 a nivel mundial , con acceso a 156 destinos sin visa previa. El resultado lo ubica entre los documentos de viaje con mayor movilidad internacional de América Latina .

El primer lugar del ranking corresponde a Singapur , cuyo pasaporte permite ingresar a 192 destinos sin necesidad de tramitar una visa antes del viaje. La nación asiática volvió a liderar por tercer año consecutivo.

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Uruguay se ubicó en el puesto 22 , con un total de 156 destinos a los que se pueden acceder sin una visa previa. La posición surge de la cantidad de países y territorios que reconocen diferentes modalidades de ingreso sin requerir un visado obtenido antes de partir.

El índice considera como acceso sin visa los destinos que permiten ingresar sin visado, obtener una visa al llegar o tramitar una autorización electrónica de viaje (ETA) cuando esta no requiere una aprobación previa. Los destinos que exigen una visa convencional antes del viaje no suman para el pasaporte.

¿Cuáles son los países a los que los uruguayos pueden viajar sin visa?

Albania

Andorra

Angola

Anguilla

Argentina

Armenia

Aruba

Austria

Bahréin

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Bélgica

Belice

Islas Bermudas

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Botsuana

Brasil

Islas Vírgenes Británicas

Bulgaria

Burundi

Camboya

Caribe Neerlandés

Islas de Cabo Verde

Chile

China

Colombia

Islas Comoras

Congo

Islas Cook

Costa Rica

Croacia

Curazao

Chipre

Chequia

Dinamarca

Yibuti

Dominica

República Dominicana

Ecuador

Egipto

El Salvador

Estonia

Esuatini

Islas Feroe

Fiyi

Finlandia

Francia

Guayana Francesa

Polinesia Francesa

Antillas francesas

Georgia

Alemania

Gibraltar

Grecia

Tierra Verde

Granada

Guatemala

Guinea-Bissau

Guayana

Haití

Honduras

Hong Kong

Hungría

Islandia

Irán

Irlanda

Israel

Italia

Jamaica

Japón

Jordán

Kenia

Kiribati

Kosovo

Laos

Letonia

Líbano

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macao

Madagascar

Malawi

Malasia

Maldivas

Malta

Islas Marshall

Mauricio

Mayotte

México

Micronesia

Moldavia

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Montserrat

Mozambique

Namibia

Nepal

Países Bajos

Nueva Caledonia

Nueva Zelanda

Nicaragua

Niue

Macedonia del Norte

Noruega

Omán

Islas Palaos

Territorio palestino

Panamá

Paraguay

Perú

Filipinas

Polonia

Portugal

Catar

Rumania

Reunión

Federación Rusa

Ruanda

Samoa

San Marino

Serbia

Seychelles

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Sudáfrica

Corea del Sur

España

Sri Lanka

Santa Elena

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Martín

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Suecia

Suiza

Tanzania

Tailandia

Las Bahamas

Timor Oriental

Trinidad y Tobago

Turquía

Tuvalu

Ucrania

Emiratos Árabes Unidos

Reino Unido

Vanuatu

Ciudad del Vaticano

Venezuela

Zambia

Zimbabue

¿Cuál es el mejor pasaporte del mundo en 2026?

Singapur ocupa el primer puesto del ranking de pasaportes 2026, con acceso a 192 destinos sin necesidad de obtener una visa antes de viajar.

El segundo lugar es compartido por Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, cuyos ciudadanos pueden acceder a 188 destinos bajo las condiciones contempladas por el índice.

Singapur tiene el pasaporte más poderoso del mundo

En los primeros lugares también aparecen varios países del hemisferio norte. Reino Unido se encuentra en el sexto puesto, Canadá ocupa el séptimo y Estados Unidos aparece en el décimo lugar, con acceso a 179 destinos.

El ranking elaborado por Henley & Partners se actualiza periódicamente y utiliza datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para determinar las condiciones de ingreso de cada destino.