No es Brasil, Argentina ni Chile: el país de Sudamérica que explorará reservas de uranio tras sellar un acuerdo nuclear con Estados Unidos

Paraguay avanzará en la exploración de sus posibles reservas de uranio luego de profundizar su cooperación nuclear con Estados Unidos . El país busca incorporar la energía del mineral a su matriz, además de analizar el potencial de los recursos vinculados al sector.

El nuevo escenario se produce después de que ambas naciones firmaran un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación nuclear civil estratégica suscripto en Washington por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano .

"Es explorar, se habla de exploración", señaló el vicepresidente de Paraguay , Pedro Alliana , quien también formó parte de la misión oficial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto al ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez.

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El entendimiento establece un marco para ampliar la cooperación bilateral en materia de energía nuclear con fines pacíficos, seguridad energética, desarrollo tecnológico y capacitación.

Paraguay explorará reservas de uranio y avanza con la energía nuclear

La posibilidad de explorar uranio se vincula con la intención de Paraguay de desarrollar una cadena nuclear propia. El país cuenta con antecedentes de prospección de minerales radiactivos, por lo que ahora busca profundizar el conocimiento sobre sus recursos.

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) trabaja en estudios vinculados con el desarrollo nuclear. Su secretario ejecutivo, Jorge Molina, recibió en mayo a representantes de la Agencia de Desarrollo y Comercio de Estados Unidos (USTDA), encuentro en el que se anunció un estudio técnico de factibilidad para analizar la incorporación de energía nuclear.

El objetivo no es solamente evaluar la construcción de una central convencional. Paraguay también analiza tecnologías de reactores modulares pequeños (SMR), una alternativa que comenzó a ser estudiada formalmente junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En abril, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, y el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, firmaron un convenio de cooperación no vinculante para estudiar posibles aplicaciones de reactores modulares pequeños en Paraguay.

Estados Unidos y Paraguay firman el acuerdo 123 para ampliar la cooperación en energía nuclear

La estrategia también contempla formar profesionales y desarrollar capacidades técnicas. En julio, una delegación paraguaya encabezada por el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, y Sosa participó en reuniones en Viena para definir una hoja de ruta técnica e institucional para una eventual incorporación de reactores nucleares.

¿Qué implica el acuerdo nuclear entre Paraguay y Estados Unidos?

El entendimiento firmado con Washington establece una estructura de cooperación para el desarrollo de usos civiles de la tecnología nuclear. Este tipo de memorándum busca fortalecer los vínculos entre organismos gubernamentales, empresas, instituciones académicas y especialistas de ambos países.

La cooperación nuclear con Estados Unidos no significa, por sí misma, que Paraguay haya decidido construir una central nuclear ni que haya comenzado la explotación comercial de uranio. Para llegar a esas etapas todavía deben realizarse estudios técnicos, ambientales, económicos y regulatorios.

Reservas de uranio en Paraguay

El propio proceso iniciado por la ARRN contempla primero un estudio de factibilidad sobre la incorporación de la energía nuclear. El análisis debe determinar las condiciones necesarias para que pueda incorporarse al sistema energético paraguayo.

El interés por el uranio también se produce en un contexto internacional de mayor atención sobre el abastecimiento de combustible nuclear. Un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el interés por este tipo de recurso aumentó junto con la búsqueda de fuentes de generación de base y el desarrollo de nuevas tecnologías, como los reactores modulares pequeños.