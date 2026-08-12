La carta que Peñarol envió a la Mesa Ejecutiva de la AUF con exigencias por la suspensión del partido ante Torque por la primera fecha del Clausura

Peñarol , a través de uno de sus delegados en la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Julio Trostchansky , le envió este miércoles una carta a la Mesa Ejecutiva de la Primera división, en la que exige explicaciones, luego de lo que fue la suspensión del partido del pasado sábado en el Estadio Charrúa por la primera fecha del Torneo Clausura.

Ambos equipos estaban prontos para jugar, pero un problema en la red lumínica, que generó varios cortes, derivó en la suspensión del encuentro.

Cuando retornó la red lumínica, el público ya se había retirado del escenario, luego de que por los altoparlantes anunciaran que el árbitro Javier Feres.

La carta que envió Peñarol este miércoles fue firmada por el delegado Julio Trostchansky, al igual que la que envió este martes cuando le pidió a Montevideo City Torque que devolviera a los hinchas y socios carboneros, el monto de las entradas del partido suspendido.

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Posteriormente en la tarde del martes, fue el equipo que oficiaba de local en el Estadio Charrúa el que envió un comunicado explicando la forma en la que esos seguidores se pueden hacer del dinero, si así lo pretenden.

Así expresa la cara de Peñarol a la Mesa Ejecutiva:

Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)

Sres. Integrantes de la Mesa Ejecutiva de la L.P.P.D.

Presente:

Montevideo, 12 de agosto de 2026.

"De nuestra mayor consideración: Hacemos referencia a la suspensión del partido Montevideo City Torque - Club Atlético Peñarol, fijado para el 8 de agosto de 2026 en el Estadio Charrúa, correspondiente a la 1ª fecha del Torneo Clausura. Por la presente, el Club Atlético Peñarol solicita con carácter urgente, información oficial y completa respecto de los hechos ocurridos el pasado 8 de agosto de 2026 en el Estadio Charrúa, que determinaron la suspensión del partido que debía disputar nuestra Institución, así como respecto de las eventuales investigaciones en curso, la decisión arbitral y administrativa adoptada, y las responsabilidades que de ella pudieran derivarse".

Y continúa: "A la fecha de la presente, esta Institución no ha recibido comunicación oficial alguna de la Mesa Ejecutiva, de la Comisión Disciplinaria, del Delegado de Partido, ni del Área de Seguridad de la AUF, respecto de las causas verificadas del incidente y de las decisiones tomadas en el escenario deportivo, del estado de las eventuales actuaciones o investigaciones iniciadas, ni de los criterios utilizados para la aplicación del Art. 59 del Reglamento General a efectos de la reprogramación del encuentro".

Así comienza la carta que le envió Peñarol a la Mesa Ejecutiva por la suspensión del partido ante Montevideo City Torque de la primera fecha del Torneo Clausura

"Es responsabilidad de la AUF a través de la Mesa Ejecutiva o del órgano que en cada caso corresponda velar por la seguridad jurídica de todos los actores del fútbol uruguayo, evitando que los hechos relatados sienten un grave precedente que habilite, hacia el futuro, que situaciones. de esta naturaleza determinen la suspensión de un partido sin consecuencias", dice.

Y continúa: "En mérito a lo expuesto, se solicita a esa Mesa Ejecutiva se sirva informar a esta Institución:

- Si se ha iniciado o se iniciará una investigación formal administrativa y/o disciplinaria respecto de las causas del desperfecto en la red lumínica del Estadio Charrúa, indicando el órgano competente (Área de Seguridad, Comisión Disciplinaria u otro).

- Si se ha iniciado o se iniciará una investigación formal administrativa y/o disciplinaria respecto del protocolo, los fundamentos y las circunstancias concretas tenidas en cuenta para la comunicación mediante la voz del estadio que motivó la retirada del público presente, así como la decisión de suspender el partido, e informando respecto de las consecuencias y responsabilidades que le correspondan a los involucrados.

- El mecanismo por el cual Peñarol, en su condición de club directamente afectado, podrá tomar conocimiento del expediente que eventualmente se forme y efectuar las manifestaciones que estime pertinentes, en ejercicio del derecho reconocido por el artículo 26 del Código Disciplinario.

Así continúa la carta que le envió Peñarol a la Mesa Ejecutiva por la suspensión del partido ante Montevideo City Torque de la primera fecha del Torneo Clausura

Sin perjuicio de la presente solicitud de información, Peñarol se reserva expresamente el ejercicio de todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle conforme al Código Disciplinario, al Reglamento General y demás normativa aplicable de la AUF, una vez conocidos los elementos de hecho y de derecho que surjan de la respuesta a la presente y de las investigaciones que se sustancien.

Quedamos a la espera de una respuesta a la mayor brevedad posible, atento al carácter urgente

de la presente y a la incidencia de lo aquí planteado en el normal desarrollo del calendario

competitivo.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Por Club Atlético Peñarol, firma Julio Trostchansky".