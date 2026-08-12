La nueva lesión de Nahuel Herrera que lo deja fuera de los partidos de Peñarol ante Central Español y Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

Nahuel Herrera sumó una nueva lesión en Peñarol y de esa manera, se perderá, al menos, los dos próximos partidos de los carboneros en el Torneo Clausura por las fechas 2 y 3, ante Central Español y Deportivo Maldonado, este último, en el Estadio Domingo Burgueño.

El futbolista recibió un fuerte pisotón de un compañero en la práctica de este martes, según confió una fuente a Referí y salió de la misma con gestos de dolor.

Le realizaron estudios y descartaron fractura en la complicada zona del quinto metatarsiano de uno de sus pies . Si se hubiera constatado fractura debían operarlo.

Luego de esta lesión, se definió que Herrera lleve una bota durante 10 días para inmovilizar la zona, según informó la fuente a Referí.

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Esto implica que no estará en los dos siguientes encuentros de los carboneros por el Torneo Clausura, este domingo contra Central Español y la semana que viene, en la difícil salida para enfrentar a Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño de la capital fernandina.

Cabe señalar que el zaguero estuvo cinco meses de baja a comienzos de este año luego de una operación en el hombro derecho.

Tras su regreso, solo pudo jugar dos encuentros: ante Cerro Largo por el Torneo Intermedio y la final contra Wanderers.