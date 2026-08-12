La nueva lesión de Nahuel Herrera que lo deja fuera de los partidos de Peñarol ante Central Español y Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

Nahuel Herrera sumó una nueva lesión en Peñarol y de esa manera, se perderá, al menos, los dos próximos partidos de los carboneros en el Torneo Clausura por las fechas 2 y 3, ante Central Español y Deportivo Maldonado, este último, en el Estadio Domingo Burgueño.
El futbolista recibió un fuerte pisotón de un compañero en la práctica de este martes, según confió una fuente a Referí y salió de la misma con gestos de dolor.
Le realizaron estudios y descartaron fractura en la complicada zona del quinto metatarsiano de uno de sus pies. Si se hubiera constatado fractura debían operarlo.
Nahuel Herrera tendrá una bota por 10 días
Luego de esta lesión, se definió que Herrera lleve una bota durante 10 días para inmovilizar la zona, según informó la fuente a Referí.
Esto implica que no estará en los dos siguientes encuentros de los carboneros por el Torneo Clausura, este domingo contra Central Español y la semana que viene, en la difícil salida para enfrentar a Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño de la capital fernandina.
Cabe señalar que el zaguero estuvo cinco meses de baja a comienzos de este año luego de una operación en el hombro derecho.
Tras su regreso, solo pudo jugar dos encuentros: ante Cerro Largo por el Torneo Intermedio y la final contra Wanderers.