Presidente de la Mesa Ejecutiva aclaró posibles fechas para City Torque vs Peñarol, y adelantó que la AUF estudia un posible cambio de formato de la Liga AUF Uruguaya

El presidente de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Álvaro Rivero , aclaró las posibles fechas en las que se podrá jugar el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol , suspendido el pasado sábado por problemas en la red lumínica del Estadio Charrúa , y adelantó que el organismo estudia cambios al formato de la Liga AUF Uruguaya.

En una rueda de prensa realizada tras el sorteo de la Copa AUF Uruguay , Rivero explicó que la Mesa ya definió que el partido se juegue en el primer miércoles disponible.

El 26 de agosto y el 2 de setiembre , los dos miércoles cercanos al clásico entre Peñarol y Nacional del 30 de agosto (que eran la principal preocupación del carbonero ) están ocupados por la Copa AUF Uruguay , por lo que el primer día disponible es el 9 de setiembre.

Sin embargo, esa jornada quedará descartada si Torque elimina a Tigre en la Copa Sudamericana , en una serie que comenzará este miércoles 12 y tendrá su revancha en siete días.

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"Dependemos en primera instancia de la suerte de Torque en Sudamericana. Ojalá que siga avanzando. En caso de que avance, se juega sobre finales de septiembre. En caso de que quede eliminado, se juega la segunda semana de setiembre", aclaró Rivero. De llegar a cuartos de final, Torque jugaría la ida entre el 8 y el 10 de setiembre, y la vuelta entre el 15 y el 17, por lo que el primer miércoles disponible sería el 26 de ese mes.

Al presidente de la Mesa también le consultaron por la posibilidad de que Peñarol le reclame los puntos a Torque, y remarcó que lo que sucedió "fue un hecho excepcional, ajeno a City Torque", aunque aclaró que "si las autoridades de Peñarol consideran oportuno reclamar los puntos, están en su derecho".

Según informó Referí, una reunión entre personal del Estadio Charrúa, City Torque y la empresa encargada del mantenimiento de las luces dictaminó que no existió un hackeo a la red lumínica, sino un problema técnico del sistema que las maneja y un error humano al intentar solucionarlo.

Además, tanto Rivero como el director de Arbitraje, Marcelo de León, explicaron que la comunicación de que el partido estaba suspendido por los altoparlantes cuando todavía no se había tomado esa decisión fue clave para que luego el encuentro no se jugara. El árbitro Javier Feres confirmó que postergó el enfrentamiento varios minutos después de ello, cuando ya el público y el personal del estadio se habían retirado y era un riesgo que regresaran.

Partidos "casi todos los días" y un posible cambio de formato en 2027

Tras el sorteo de la copa, Rivero confirmó que la AUF analiza cambiar el formato de la Liga AUF Uruguaya en el año 2027. "Estamos estudiando las diferentes estructuras que pueden aparecer", detalló el jerarca, que espera tener una propuesta definida entre agosto y setiembre.

Se examina la posibilidad de mantener los torneos Apertura y Clausura, con variantes como la inclusión de playoffs, y el presidente descartó de plano la chance de volver a los campeonatos de dos ruedas, que en Uruguay funcionaron hasta 1993.

Por otra parte, Rivero también indicó que con el comienzo de la Copa Uruguay, el miércoles 26 de agosto, habrá "fútbol casi todos los días" en el segundo semestre.

Esto lleva a que la Mesa Ejecutiva deba analizar cambios en la fijación de las fechas de la Liga AUF Uruguaya. "Probablemente vamos a tener que achicar los días de partido. Jugaremos en tres días por el Uruguayo y le daremos dos o tres días para Copa Uruguay", explicó.