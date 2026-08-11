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El Senado aprobó una pensión graciable para el exjugador Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero

Fue campeón de todo con Nacional y obtuvo la Copa América con Uruguay, además de disputar dos Mundiales, y percibirá una suma mensual ya estipulada

11 de agosto de 2026 13:12 hs
Julio Montero Castillo en diciembre de 2017 en una nota con Referí

Julio Montero Castillo en diciembre de 2017 en una nota con Referí

FOTO: L. Carreño

La Cámara de Senadores votó este martes por mayoría el proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al exfutbolista Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero.

Un histórico de Nacional y jugador de la selección uruguaya

Julio Montero Castillo defendió a la selección uruguaya en los Mundiales de 1970 y 1974, además de ser campeón de la Copa Libertadores de América y de la Copa Intercontinental con Nacional en 1971.

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El plantel de Uruguay campeón de la Copa América de 1967 en Montevideo; el penúltimo de los parados de izquierda a derecha es Julio Montero Castillo, quien figura al lado de Ladislao Mazurkiewicz

El plantel de Uruguay campeón de la Copa América de 1967 en Montevideo; el penúltimo de los parados de izquierda a derecha es Julio Montero Castillo, quien figura al lado de Ladislao Mazurkiewicz

Con la celeste ganó además la Copa América de 1967 disputada en Montevideo.

Defendiendo a los tricolores fue seis veces campeón del Campeonato Uruguayo, cuatro de manera consecutiva.

Ahora, el proyecto de ley se comunicará a la Cámara de Representantes, la que también deberá votarlo de manera afirmativa.

Por la pensión graciable, en caso de ser aprobada ahora por Diputados, Julio Montero Castillo percibirá cerca de $ 28.000 mensuales.

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