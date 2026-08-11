Gonzalo Bergessio habló sobre el momento de Nacional en Quedó Picando: "Van a tener que juntarse, con esto no está alcanzando y le van a tener que meter"

El exdelantero de Nacional Gonzalo Bergessio habló sobre el difícil momento que vive el tricolor en Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador, donde aseguró que los jugadores deberán "juntarse" y "meter", porque "con esto no está alcanzando".

Al argentino le preguntaron qué análisis hacía sobre la actualidad del bolso, cuya directiva ratificó a Jorge Bava como DT este lunes tras la derrota ante Boston River del domingo, y Bergessio afirmó en principio que el equipo sufre una especie de "contagio" , en el que "te pasa una mala y vienen las malas y las malas".

"Van a tener que juntarse los muchachos, unirse, hablar y sacar esto adelante , como sea. Hay que meter más, hay que mentalizarse, hay que cambiar, porque en definitiva con esto no está alcanzando y le van a tener que meter" , continuó Bergessio, que entiende que el plantel debe "unirse" y solucionar esta situación puertas para adentro.

"Seguramente los muchachos ya se han juntado y estarán viendo la manera de resolver esto, seguro", expresó el exdelantero, que reconoció que no mantiene contacto con ninguno de los jugadores del plantel actual.

Para Bergessio, que actualmente vive en Argentina, el equipo debe "trabajar más": "Te fuiste a tu casa, seguir entrenando. Te hace bien irte al gimnasio, andate. Te hace bien pensar en Nacional las 24 horas. Eso tienen que hacer. Y seguramente de esa manera lo van a sacar adelante".

Consultado sobre la presión de la hinchada, que este domingo volvió a reclamarle a los jugadores con vario cánticos y silbidos, "Lavandina" enfatizó que "son jugadores que están jugando en el club más importante de Uruguay y uno de los más importantes de América", por lo que saben que "la presión está". No obstante, marcó que "si le enganchan la vuelta van a tener a favor todo ese público, y eso es muy importante".

El exjugador también habló de Rubén Botta, nuevo jugador de Nacional y excompañero suyo en San Lorenzo, a quien destacó como "un zurdo que tiene la pelota y es difícil que se la saquen", y reconoció que se sorprendió con Leonel Jaime, su compatriota de 19 años que es figura en Peñarol. "La gente está un poco enojada porque se lo llevaron, pero creo que tienen que verla del lado positivo, el chico va a jugar un año en Peñarol y va a venir habiendo jugado en un grande y con rodaje", contó.

Además, Bergessio marcó que el clásico ante Peñarol del próximo 30 de agosto "puede ser un impulso positivo si ganás, porque desde ahí ya puedes empezar en la parte anímica a levantar mucho". "Hay que ver qué le sirve a cada uno. Capaz que Peñarol viene y le sirve el empate porque está holgado y se hace otro tipo de partido, te espera y vos tenés que salir a buscar y puede ser contraproducente para Nacional. Según cómo venga cada uno también se da el partido", expresó.

Repasá la entrevista completa de Gonzalo Bergessio con Quedó Picando: