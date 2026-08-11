Mataron de un disparo a un hombre de 27 años en Colonia: la Policía investiga el ataque

La Jefatura de Policía de Colonia investiga la muerte de un hombre de 27 años que recibió un disparo en la noche de este lunes en la ciudad de Carmelo.

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El hecho ocurrió próximo a las 23:00 en la intersección de las calles Henry Ford y Cerruti , en el barrio Lomas.

Según informó la Policía, efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron a varias personas que hacían señas en la vía pública y se acercaron al lugar.

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Al llegar encontraron una motocicleta al borde de la calzada y, sobre la vereda, a un hombre tendido en el suelo con una herida de arma de fuego .

Los efectivos trasladaron inmediatamente al herido en el móvil policial hasta un centro asistencial. El hombre ingresó al establecimiento y su muerte fue constatada minutos después.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó el relevamiento de la escena, la recolección de evidencias y los peritajes correspondientes.

La investigación busca determinar las circunstancias y el móvil del ataque, así como identificar a los presuntos responsables.

El caso está a cargo de la Fiscalía Letrada de Carmelo, que dirige las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.