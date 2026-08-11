Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
nubes
Miércoles:
Mín  10°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIO

Mataron de un disparo a un hombre de 27 años en Colonia: la Policía investiga el ataque

La víctima fue encontrada herida en una vereda del barrio Lomas y trasladada por policías a un centro de salud, donde murió minutos después

11 de agosto de 2026 10:41 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Jefatura de Policía de Colonia investiga la muerte de un hombre de 27 años que recibió un disparo en la noche de este lunes en la ciudad de Carmelo.

El hecho ocurrió próximo a las 23:00 en la intersección de las calles Henry Ford y Cerruti, en el barrio Lomas.

Según informó la Policía, efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron a varias personas que hacían señas en la vía pública y se acercaron al lugar.

Más noticias

Investigan homicidio de un hombre de 38 años en Pando: testigo asegura que habrían intentado dispararle a él

Accidente fatal en Soriano: un hombre de 41 años murió tras ser atropellado por un camión en Mercedes

Al llegar encontraron una motocicleta al borde de la calzada y, sobre la vereda, a un hombre tendido en el suelo con una herida de arma de fuego.

Los efectivos trasladaron inmediatamente al herido en el móvil policial hasta un centro asistencial. El hombre ingresó al establecimiento y su muerte fue constatada minutos después.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó el relevamiento de la escena, la recolección de evidencias y los peritajes correspondientes.

La investigación busca determinar las circunstancias y el móvil del ataque, así como identificar a los presuntos responsables.

El caso está a cargo de la Fiscalía Letrada de Carmelo, que dirige las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las más leídas

Paro general parcial del PIT-CNT este martes: qué servicios se verán afectados y cuáles funcionarán con normalidad

Las reacciones al discurso de Lacalle Pou: Sanguinetti habló de "actitud presidencial" y Pereira criticó la falta de "control" en el gobierno pasado

"Una hora de miedo": sindicato de la Republicana cuestionó el operativo tras el secuestro del ómnibus de UCOT

Crisis en Nacional: la renuncia del secretario general, la continuidad de Bava, una propuesta por Álvaro Gutiérrez y el mensaje de Vairo pidiendo "tranquilidad"

Temas

hombre Colonia disparo homicidio

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos