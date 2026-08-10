Diego Forlán le abrió a Luis Suárez la puerta de retorno a la selección uruguaya: mirá lo que dijo el nuevo DT de la celeste

El flamante entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán , le abrió la puerta del retorno a Luis Suárez, de 39 años, quien no fue considerado por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026.

"Tengo un cariño enorme con Luis, tenemos mucha confianza y si él está seleccionable, es uruguayo" , dijo Forlán al ser consultado por las declaraciones de Suárez, previas al Mundial donde dijo que estaba dispuesto a volver a la celeste .

Suárez jugó 143 partidos con la selección y es el máximo goleador de la historia con 69 goles.

Se retiró de la selección el 6 de setiembre de 2024 al jugar contra Paraguay por Eliminatorias.

La presentación de Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya: el gran objetivo que persigue, el foco en la sub 20 y la charla pendiente con el Maestro Tabárez

Diego Forlán habló como DT de Uruguay: "Por la forma en que se está construyendo todo (en la selección), tarde o temprano los resultados van a llegar"

Luego realizó duras declaraciones contra Marcelo Bielsa, denunciando un clima interno de inestabilidad entre jugadores y cuerpo técnico, durante la Copa América 2024.

"Tener un jugador con su experiencia, que tiene gol, que lo sigue demostrando cada vez que juega, ¿por qué no? Se verá más adelante. Nadie va a discutir lo que es Luis. No sabía que había dicho que estaba dispuesto a volver a la selección, sinceramente, si lo dijo bienvenido sea", dijo Forlán.