Luis Suarez y unas impactantes críticas a Marcelo Bielsa: "Ha separado a todo el grupo, me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy"

"Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York (durante la Copa América) hubo un día que nos pidió que no pararamos a saludar a la gente", recordó Suárez. "Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras", añadió.

El ahora exjugador de la selección contó que tuvo una charla de cinco minutos con el argentino. "Al terminar solo me respondió 'muchas gracias'", dijo el delantero.

Suárez tamién denunció que el clima cambió en la concentración de Uruguay por la llegada de Bielsa. "En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar ni saludar ni comer con nosotros", contó. "Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día", asegúro y recordó la ida de Vecino de la selección.

"Matias Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?", afirmó y cerró con un pedido hacia los hinchas. "El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien", pidió Suárez en el citado programa deportivo.

El delantero jugó su último partido con la selección uruguaya, bajo la dirección técnica de Bielsa, el pasado viernes 6 de setiembre en el empate en cero con Paraguay.

Suárez también dijo que este es el momento de hacer públicas las internas de la selección debido a que la conferencia de la semana pasada le "chocó un poco".

"Es como que llega un momento que el jugador le duele, se cansa", contó.

"No querés generar un mal ambiente pero no lo vas a generar porque los jugadores ya saben todo lo que pienso, saben todo lo que piensan ellos, saben todos los que están viviendo", añadió el delantero.

Más frases de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa

"Estaba la Copa Libertadores, estaba jugando Peñarol, no veía el momento porque yo me quería expresar pero también la conferencia la semana pasada me chocó un poco. Me chocó porque realmente yo nunca sentí esas palabras o esas cosas que se decían personalmente, y por qué decirlo así para afuera y no internamente. Es como que llega un momento que el jugador le duele, se cansa. No querés generar un mal ambiente pero no lo vas a generarporque los jugadores ya saben todo lo que pienso, saben todo lo que piensan ellos, saben todos los que están viviendo no

“Hay que tener cierto respeto hacia la persona que vos convivís. Si bajamos un poco los decibeles de eso creo que se puede llegar a convivir porque lo convivimos ahora en la Copa América. Se puede, si yo soy el que está arriba ahí mandando y ellos me tienen que hacer caso, va a llegar un momento que va a explotar”.

“Nacho (Alonso) lo sabe perfectamente de lo que yo pienso, y se lo dije a él, se lo dije por teléfono y se lo dije en persona. Le dije que él era el que tenía que marcar un punto, y él lo sabe perfectamente de mi boca, así que no se va a enojar por lo que yo diga ahora. Sí le puede llegar a irritar un poco que salga en estos momentos, pero él sabe perfectamente lo que yo pienso y sabe que yo siempre lo hacía responsable tanto a Jorge como a Nacho, que fueron los que permitieron eso”.

“Llega un punto de que ves que se va gente de complejo, laburadora, pero laburadora de verdad, no era como se ha dicho que le exigían porque tenían que trabajar más fuerte, que tenían que tener más horas. Se fueron gente laburadora y que hizo el complejo como está hoy en día. Hay gente que dice 'están enojados porque los echaron'. Tienen sus razones (para estar enojados), ellos se mueren por estar en la selección y por tener un trabajo, hay algunos que están sin trabajo. Se sintieron menospreciados”.

“Creo que llegó el momento de por lo menos hacerse respetar en la hora de que voy a mi trabajo y hago el trabajo que yo quiero. Que es ser utilero, que es ser fisio, que es ser cocinero, que es ser el de prensa, pero disfrutarlo. Como lo hacemos todos”.

“Un poco los jugadores tienen que adaptarse, están adaptados a lo que es su forma de entrenar, a alguna metodología de trabajo, de video, de charla, de lo que sea, porque nos adaptamos en todos los equipos con todo tipo de entrenadores. Pero en la parte humana es lo que más les debe estar doliendo a los jugadores, la parte del trato humano, el respeto humano que tenemos que tener hacia los trabajadores”.