Con goles de Lionel Messi y Luis Suárez, Inter Miami ganó el Supporters' Shield; mirá los tantos y festejos

A falta de dos jornadas por disputar, el Inter suma 68 puntos y ya no puede ser alcanzado por sus principales perseguidores, Los Angeles Galaxy (59) y Columbus Crew (57).

COLUMBUS, OHIO - OCTOBER 02: Lionel Messi #10 and Luis Suarez #9 of Inter Miami CF celebrate a goal during the second half against the Columbus Crew at Lower.com Field on October 02, 2024 in Columbus, Ohio. Jason Mowry/Getty Images/AFP Jason Mowry / GETTY

Festejo de Lionel Messi y Luis Suárez

Foto: AFP