Lionel Messi se lesionó y encendió las alarmas del Inter Miami y la selección argentina

La lesión de Lionel Messi con Inter Miami contra Necaxa en la Leagues Cup

Lionel Messi encendió las alarmas en Inter Miami y en la selección argentina , luego de que se haya confirmado que sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo.

El futbolista argentino arrastra esta lesión desde el amistoso disputado ante Barcelona de Ecuador el sábado pasado y, por el momento, no se informó un plazo estimado de recuperación.

La lesión de Messi provocó que se modifique la agenda que tenía armada el Inter Miami, ya que debido a esto se postergó el amistoso pautado con Independiente del Valle en el cierre de la pretemporada, aunque después se reprogramó.

El propio Messi utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar la situación: " El último partido en Ecuador terminé con una molestia por eso también salí antes. Por este motivo, el club decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y podamos visitarlos pronto".

El compromiso estaba pautado para este viernes 13 de febrero pero finalmente se llevará a cabo el 26 del mismo mes.

Lionel Messi preocupa en Argentina

La noticia también repercute en el plano internacional. El astro argentino tiene por delante la Finalissima ante España, prevista para el viernes 27 de marzo.

Aunque por el tipo de lesión se estima que podría llegar sin inconvenientes, la incertidumbre gira en torno a los tiempos de recuperación que tendrá Messi y a cómo responderá físicamente en las próximas semanas.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 02: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF looks dejected as he leaves the pitch with a injury during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Club Necaxa at Chase Stadium on August 2, 2025 in Fort Lauderdal Lionel Messi se lesionó Foto: AFP

Frenar a tiempo y dosificar el desgaste físico es el método que aplicó el rosarino para no exigirse de más y lamentar una dolencia que demande una rehabilitación más extensa.