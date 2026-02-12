Dólar
Presidente de la Comisión Disciplinaria de la AUF renunció a su cargo por nuevo reglamento que limita los voceros del organismo

"No podemos hablar antes de que la AUF sepa qué vamos a decir", expresó el ahora exintegrante del Tribunal a Referí

12 de febrero 2026 - 10:15hs
Sede de la AUF en la calle Guayabos

Sede de la AUF en la calle Guayabos

Camilo dos Santos

Daniel Queijo, presidente de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), renunció a su cargo en las últimas semanas, en contra de un reglamento del organismo que limita quiénes pueden realizar declaraciones ante los medios de prensa.

La noticia de la renuncia de Queijo, difundida por el periodista Carlos Bardakian, se conoció luego de que su firma no apareciera en el fallo del Tribunal que sancionó a Peñarol y Nacional por los distintos incidentes ocurridos en la final de la Supercopa Uruguaya.

Consultado por Referí, el ahora expresidente explicó que presentó su renuncia semanas después de conocer una ordenanza de la AUF que indica que los miembros del Comité ejecutivo y la Dirección Ejecutiva de la asociación son "los únicos voceros oficiales" para informar "todos los asuntos que atañen a AUF".

Aquellos funcionarios que no sean miembros de esos organismos internos deberán informar sobre sus entrevistas, y su contenido, al Departamento de Comunicación de la AUF. Este sector, según indica la ordenanza, "puede contribuir a evaluar el contexto, las coyunturas, delimitar las temáticas, planificar las eventuales respuestas a los medios de comunicación y realizar recomendaciones al vocero en cada situación puntual".

Además, lleva "un registro de todas las apariciones públicas de representantes" con el fin de respaldar los dichos de todos y proteger la reputación de la asociación y del fútbol uruguayo".

Esta resolución fue emitida en enero de 2025, pero Queijo indicó que "nunca" se le aplicó durante el año pasado, y se enteró de su existencia entre noviembre y diciembre.

"Limita nuestro ámbito de competencia. No podemos hablar antes de que la AUF sepa qué vamos a decir. Teníamos competencia para explicar las decisiones", criticó el exintegrante de la Comisión.

Tras conocer la ordenanza, y luego de "meditar" la decisión con sus compañeros de la comisión, Queijo presentó su renuncia a fines de enero, antes del comienzo de la temporada oficial del fútbol uruguayo.

Aunque aclaró que no habló de sus discrepancias con el reglamento con las autoridades superiores de la AUF, con las que no tiene vínculo, aseguró que conversó con sus compañeros del Tribunal sobre la necesidad de "sacar esa norma", y uno de ellos le dijo que "eso estaba para quedarse", lo que lo impulsó a tomar la decisión.

