El particular planteo que realizó Ignacio Ruglio en el consejo directivo de Peñarol para adelantar las elecciones

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, planteó en el consejo directivo del martes adelantar las elecciones presidenciales en el club para el 15 de noviembre. Los consejeros quedaron en analizar con sus respectivas agrupaciones la moción y en las próximas sesiones se someterá a votación la misma.

El consejo del martes se dio dos días después de que Ruglio agitara las aguas en el club realizando una publicación en un estado de WhatsApp en el que reivindicó su gestión al frente del club diciendo que es el presidente con más títulos oficiales ganados en el siglo XXI.

Ruglio, electo como presidente de Peñarol en 2020 y reelecto en 2023, ganó dos Campeonatos Uruguayos desde entonces pero totaliza 11 títulos oficiales entregados por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Como la mayoría de esos trofeos son títulos menores para lo que es la gloria y la historia del club, el consejero de la oposición Evaristo González y el secretario general Rodolfo Catino , salieron a criticar en sus redes sociales lo que Ruglio publicó con orgullo.

Sin embargo, el martes, cuando se vieron las caras en el consejo todo transcurrió bajo un clima de paz, tranquilidad y gran armonía, algo que sorprendió a varios de los presentes.

Después de presentado el informe futbolístico por parte del director deportivo Marcelo Rodríguez, Ruglio formuló su planteo.

Según se informó a Referí, Ruglio fundamentó su planteo en que al adelantar las elecciones el próximo presidente tenga más tiempo para inmiscuirse en la realidad del club y luego tener un mayor margen de maniobra para trabajar en el periodo de pases y armar el Peñarol 2027.

El cambio de fecha de las elecciones 2023 que le jugó en contra a la oposición

El 5 de setiembre de 2023, con un consejo directivo en el que Evaristo González había renunciado a la secretaría general molesto con Ruglio porque este se había empeñado a sostener a Pablo Bengoechea como director deportivo a pesar de dos votaciones del consejo directivo para removerlo del cargo (una en noviembre de 2022 y otra en junio de 2023). en Peñarol se decidió adelantar la fecha de las elecciones que históricamente fueron el primer o segundo fin de semana de diciembre.

Con los votos a favor de Rodolfo Catino, Gastón Tealdi, Fernando Errico y Pablo Amaro, del sector del Damianismo, y los de Evaristo González, Guillermo Varela y Marcos Acle, la oposición ganó 7-4 contra el oficialismo comandado por Ruglio y respaldado por Eduardo Zaindesztat, Jorge Nirenberg y Álvaro Queijo. Ruglio quería que las elecciones fueran en diciembre.

"Fijaron las elecciones a 2 semanas de terminar el campeonato porque no les interesa que Peñarol salga campeón o no, lo que les interesa es llegar al poder por sobre eso. Igual nada nuevo, algunos dirigentes el día del gol de Trindade no estaban en el CDS, y otros no lo gritaron…", protestó en su cuenta de X el hijo del presidente, Juan Diego Ruglio.

La fecha se fijó para el 18 de noviembre y entonces, con Peñarol ya clasificado a las finales del Uruguayo y con Diego Aguirre designado escasos días antes como nuevo entrenador, Ruglio resultó reelecto.

Sin embargo, el 16 de diciembre, Peñarol perdió las finales con Liverpool que en el Campeón del Siglo dio la vuelta olímpica y se consagró campeón uruguayo en el Campeón del Siglo.

Peñarol avanza para la implementación del voto electrónico

El consejero del oficialismo Alejandro González comentó a través de su cuenta de X como avanza Peñarol para la implementación del voto electrónico en el venidero acto eleccionario.

"En el Consejo Directivo se presentaron los avances del proyecto de voto electrónico que impulsamos y coordinamos con Federico Terryn en cumplimiento del mandato de la Asamblea Representativa y del compromiso electoral asumido por todos los sectores. La comisión integrada por todos los grupos políticos trabajó con responsabilidad y espíritu de unidad, con el objetivo de llegar a las próximas elecciones con las garantías, pruebas y niveles de seguridad que el proceso requiere, siempre priorizando el derecho al voto de todos los socios habilitados. La institucionalidad se fortalece con conducción, trabajo en equipo y acuerdos. Se vienen etapas de pruebas y de seguir trabajando para dar lo máximo en transparencia y seguridad al socio. ¡Viva siempre Peñarol!", expresó.

Alexandro Arévalo, quien participó en el consejo del martes como suplente de Santiago Sánchez, escribió al respecto: "Presentamos todo el trabajo realizado en relación al voto electrónico por una gran comisión formada por todos los grupos políticos, realmente es un orgullo que no se puede expresar con palabras poder estar presente y aportar en ese ámbito. Quiero destacar y agradecer también al Consejo Directivo de Formativas que es donde vengo trabajando desde hace cinco años y que ha sido fundamental en mi formación y crecimiento dentro de este camino en el Club de mis amores".