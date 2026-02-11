Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 12 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 12 de febrero una jornada inestable en gran parte del país, con cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones y tormentas desde la mañana, además de un descenso de las temperaturas.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas . El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche persistirá la nubosidad, con probables precipitaciones aisladas. El viento será del noreste y este entre 10 y 20 km/h .

En Montevideo y el Área Metropolitana se prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C .

Este

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y noche continuarán las precipitaciones y tormentas, con presencia de neblinas. El viento se mantendrá del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.

Para esta zona del país se esperan 17 °C de mínima y 26 °C de máxima.

Suroeste

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas y presencia de neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h.

Durante la tarde y noche persistirán las lluvias y tormentas, con viento del este entre 10 y 20 km/h.

Sobre esta región se pronostican 18 °C de mínima y 27 °C de máxima.

Centrosur

La mañana estará marcada por precipitaciones y tormentas, con viento del sector este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento se mantendrá del este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.

Para la zona centrosur se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C.

Noreste

La mañana tendrá precipitaciones y tormentas, con presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h.

Durante la tarde y noche persistirán las lluvias y tormentas, con neblinas. El viento rotará del este al norte entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.

En esta parte del país se anuncian 19 °C de mínima y 29 °C de máxima.

Noroeste

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuarán las precipitaciones y tormentas, con neblinas. El viento rotará del este al norte entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.

Para el noroeste se prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 30 °C.