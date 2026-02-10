Meteorólogo reveló cuál será el día "más complicado" de la semana con lluvias y tormentas en todo el país

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) y meteorólogos anunciaron un comienzo de semana con algunos días de calor y luego un descenso en las temperaturas . En este sentido, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó este martes cuándo será el día más complicado .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Para hoy, el experto anunció en Informativo Sarandí que las mínimas rondarán los 20 °C y las máximas alcanzarán los 30 °C en una jornada que estará soleada .

Esta situación empezará a cambiar desde el miércoles, cuando las mínimas ascenderán a los 23 °C, pero las máximas descenderán a los 27 °C, en un día que prevé un cielo nuboso y el pasaje de un "frente frío" .

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 10 de febrero

Para el jueves, espera que la máxima alcance los 25 °C y la mínima los 18 °C. "Estará cubierto con chaparrones, principalmente en la tarde, atardecer y noche" , explicó.

De cara al viernes, avisó por el ingreso de un nuevo "frente frío" con mínimas de 19 °C y máximas de 24 °C.

El fin de semana, según el experto, las mínimas rondarán los 16 a 18 °C y las máximas los 24 a 25 °C.

Habrá "tormentas" y "lluvias" el domingo en todo el país. De acuerdo con el meteorólogo, durante la semana "el domingo es el día complicado".

Dos frentes fríos y marcado descenso de temperaturas

Para este martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó máximas que irán de los 30 °C a 37 °C. A partir de ahí, la situación climática cambiará.

En conversación con este medio, el meteorólogo Mario Bidegain explicó que, tras estos días de calor, el miércoles las máximas empezarán a caer por el ingreso de un "frente frío" en todo el país.

"Esto trae no solo un descenso de temperaturas, sino también la posibilidad de algunas precipitaciones", aseguró.

Para el miércoles, el experto espera máximas en Montevideo que rondarán los 28 °C. Para el jueves y el viernes, las temperaturas alcanzarán los 24 a 25 °C.

"Las mínimas van a estar sobre los 20 grados, habrá poca amplitud térmica", aseguró el meteorólogo.

Los acumulados de precipitaciones, explicó, serán escasos en el sur, mientras que en el litoral este rondarán los 20 a 30 milímetros.

El fin de semana el clima se mantendrá "lindo", desmejorando de nuevo de cara al próximo lunes con el ingreso de un "nuevo frente frío".

Según Bidegain, durante el nuevo fenómeno climático, las lluvias podrían estar afectando el sur del país y "también fundamentalmente el litoral oeste".

Esta situación climática se mantendría "hasta por lo menos el 20 de febrero". Las máximas rondarán en la capital los 24 °C.

El meteorólogo Nubel Cisneros, en un pronóstico similar, mencionó que durante los primeros días de esta semana se esperan temperaturas muy altas y una desmejora de cara al miércoles.

"Mucho calor hasta el miércoles. El miércoles en la mañana hay pasajes de un frente frío", aseguró el experto.

De acuerdo con Cisneros, dicho fenómeno climático estará "poco activo", generando "muy poca lluvia", pero sí una bajada en las temperaturas, mejorando de cara al fin de semana.