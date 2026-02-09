Un "error administrativo" cambió el fallo del Desfile de Llamadas: una comparsa nueva clasificó y otra repetirá la Prueba de Admisión

En la madrugada del domingo los locales de ensayo de las comparsas de todo el país se dividieron en dos: las que celebraron la clasificación directa al Desfile de Llamadas del próximo año y las que escucharon su nombre fuera del concurso del año que viene. Para estas, el camino volverá a comenzar en las Llamadas de Admisión del Prado con la esperanza de asegurarse un lugar entre las que regresarán a Isla de Flores en febrero.

Sin embargo, en la noche del domingo los resultados cambiaron para dos agrupaciones. Zumbaé , que había celebrado el puesto 17 en la tabla general, recibió la noticia de que en realidad quedó por fuera de la clasificación.

Según supo El Observador, un "error administrativo" de la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo durante la madrugada en la que se comunicaron los fallos "omitió la aplicación" de una sanción que "había sido comunicada oportunamente" a la comparsa Zumbaé en el momento en que fue detectado el incumplimiento del reglamento.

La sanción refiere al artículo 37 del reglamento del Desfile de Llamadas, donde se indica que "en caso de que se incluyan componentes no registrados/as en el desfile , o que estén registrados/as únicamente como asistentes pero cumplan cualquier rol como integrantes de la comparsa, el conjunto perderá el 25% del premio económico y el 10% del puntaje total por cada irregularidad constatada".

Cada comparsa se presenta con un mínimo de 75 componentes y un máximo de 150, además de hasta cinco personas que se pueden fichar como "suplentes". Antes de que comience el desfile, los funcionarios de la Intendencia de Montevideo pueden tomar hasta un 20% de muestras aleatorias con el fin de "identificar irregularidades".

La sanción, establecida por el presidente del jurado Alfredo Leirós, llevó a que la comparsa perdiera 226 puntos y pasara a ocupar el puesto 32. Este movimiento llevó a que La Sombra Candombe entrara en el puesto 23 y alcanzara así la clasificación a las Llamadas 2027.

Zumbaé: "Hoy estamos tristes, sí. Enojados también. Pero no derrotados"

"Ayer vivimos una jornada muy dolorosa para Zumbaé", expresó la comparsa del barrio Villa Teresa, que señaló que se les comunicó la modificación del puntaje "más de 12 horas después" de los fallos.

"Existía una posible sanción, aun así quisimos sostener nuestra forma de brindar un buen espectáculo dándole la cinta de otro componente, por un error en el sistema de inscripciones. Intentamos manejarlo con humanidad, con cuidado y con coherencia con los valores que defendemos basándonos en un buen espectáculo y nadie quede afuera. De esa decisión nos hacemos cargo", escribieron en las redes sociales del conjunto.

Sin embargo, los referentes de Zumbaé discreparon con la comunicación de la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo. "Lo que hoy nos duele y nos indigna profundamente es la forma. La falta de claridad, la mala gestión en la aplicación de sanciones y la comunicación tardía de una decisión que cambia por completo el destino de una comparsa, de un barrio y de muchas personas que dejaron todo en Isla de Flores".

"Zumbaé no es un número ni un trámite administrativo. Es trabajo, es compromiso, es familia, es barrio. Es Villa Teresa latiendo al ritmo del tambor. Hoy estamos tristes, sí. Enojados también. Pero no derrotados. Seguimos de pie, con la frente alta, con la convicción intacta y con más fuerza para seguir defendiendo nuestra identidad y nuestra manera de caminar el candombe", expresaron.

La comparsa, dirigida por Aníbal Pintos y Washington Pintos, se había ganado un lugar en esta edición del desfile luego de posicionarse como la ganadora en las últimas Llamadas de Admisión, donde desfilaron un total de 40 comparsas de diferentes puntos del país.

Zumbaé se quedó esta vez con una mención especial: su partener, Carlos Alemán, fue reconocido como el mejor de la noche.

La Sombra: directo a las Llamadas 2027

"¡Se hizo justicia!", escribieron por su parte en la cuenta de La Sombra. La comparsa, que nació el año pasado en el corazón del Mercado Modelo, logró entrar entre las mejores 23 agrupaciones que desfilarán el primer día del Desfile de Llamadas 2027 con 2179 puntos.

Dirigida por Gerardo Barrios, Nicolás Lucas, Flavio Morán, José Orlando y Marcos Pintos, la comparsa se presentó a la Prueba de Admisión de 2026 y consiguió un lugar en las llamadas al quedar en el tercer lugar. Para el próximo año ya tienen su lugar asegurado.

"¡Clasificados! Muchas gracias a tod@s por confiar, estar y acompañar. Estamos muy felices por el grupo que se armó y nos merecíamos estar ahí. Componentes, familia y amigos, ¡esto es de ustedes! Y si... Despacito y por La Sombra", escribió en sus redes la comparsa que este año presentó su espectáculo Sangre.

Los fallos de las Llamadas 2026

Las posiciones finales de las comparsas con sus respectivos puntajes, luego de la corrección de la Intendencia, fueron los siguientes:

1. Cuareim 1080, 2606 puntos

2. Valores, 2570 puntos

3. Yambo Kenia, 2506 puntos

4. Cenceribó, 2499 puntos

5. Lonjas de Ciudad Vieja, 2449 puntos

6. La Unicandó, 2445 puntos

7. Más que lonja, 2403 puntos

8. Nimba, 2393 puntos

9. La Sara del Cordón, 2376 puntos

10. Integración, 2374 puntos

11. La Tangó, 2363 puntos

12. Candonga Africana, 2346 puntos

13. La Jacinta, 2326 puntos

14. Lonjas de Cuareim 2313 puntos

15. Batea de Tacuarí, 2304 puntos

16. La Fuerza, 2279 puntos

17. La Rodó, 2250 puntos

18. Kalumkembé, 2235 puntos

19. Barrica, 2231 puntos

20. Elegguá, 2210 puntos

21. Afrocan, 2205 puntos

22. La Facala, 2192 puntos

23. La Sombra Candombe, 2179 puntos

24. La que mueve Ciudad del Plata, 2163 puntos

25. Lonjas de San Marcos, 2158 puntos

26. La Fabini, 2154 puntos

27. La Gozadera, 2118 puntos

28. Son Candomberos, 2093 puntos

29. Malanque, 2090 puntos

30. Makondo, 2073 puntos

31. La Malunga, 2060 puntos

32. Zumbaé, 2039 puntos

33. CLB Lonjas de Belgrano, 2022 puntos

34. La Negra, 2017 puntos

35. Rosario 250, 2016 puntos

36. Ubuntu, 2015 puntos

37. Al Son de Tula, 1950 puntos

38. El Vacilón de Rieles, 1932 puntos

39. Hay q’darle, 1919 puntos

40. La Covacha, 1868 puntos

41. Kimbundu, 1795 puntos

42. La Vía, 1787 puntos

43. Kindú, 1690 puntos

44. Fortaleza Candombera, 1622 puntos