Un "error administrativo" cambió el fallo del Desfile de Llamadas: una comparsa nueva clasificó y otra repetirá la Prueba de Admisión
La comparsa Zumbaé fue sancionada con la quita del 10% del puntaje acumulado en el desfile y quedó afuera de las 23 clasificadas para las Llamadas 2027
9 de febrero 2026 - 18:35hs
Cambios en los fallos del Desfile de Llamadas
En la madrugada del domingo los locales de ensayo de las comparsas de todo el país se dividieron en dos: las que celebraron la clasificación directa al Desfile de Llamadas del próximo año y las que escucharon su nombre fuera del concurso del año que viene. Para estas, el camino volverá a comenzar en las Llamadas de Admisión del Prado con la esperanza de asegurarse un lugar entre las que regresarán a Isla de Flores en febrero.
Sin embargo, en la noche del domingo los resultados cambiaron para dos agrupaciones. Zumbaé, que había celebrado el puesto 17 en la tabla general, recibió la noticia de que en realidad quedó por fuera de la clasificación.
Según supo El Observador, un "error administrativo" de la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo durante la madrugada en la que se comunicaron los fallos "omitió la aplicación" de una sanción que "había sido comunicada oportunamente" a la comparsa Zumbaé en el momento en que fue detectado el incumplimiento del reglamento.
La sanción refiere al artículo 37 del reglamento del Desfile de Llamadas, donde se indica que "en caso de que se incluyan componentes no registrados/as en el desfile, o que estén registrados/as únicamente como asistentes pero cumplan cualquier rol como integrantes de la comparsa, el conjunto perderá el 25% del premio económico y el 10% del puntaje total por cada irregularidad constatada".
Cada comparsa se presenta con un mínimo de 75 componentes y un máximo de 150, además de hasta cinco personas que se pueden fichar como "suplentes". Antes de que comience el desfile, los funcionarios de la Intendencia de Montevideo pueden tomar hasta un 20% de muestras aleatorias con el fin de "identificar irregularidades".
La sanción, establecida por el presidente del jurado Alfredo Leirós, llevó a que la comparsa perdiera 226 puntos y pasara a ocupar el puesto 32. Este movimiento llevó a que La Sombra Candombe entrara en el puesto 23 y alcanzara así la clasificación a las Llamadas 2027.
Zumbaé: "Hoy estamos tristes, sí. Enojados también. Pero no derrotados"
"Ayer vivimos una jornada muy dolorosa para Zumbaé", expresó la comparsa del barrio Villa Teresa, que señaló que se les comunicó la modificación del puntaje "más de 12 horas después" de los fallos.
"Existía una posible sanción, aun así quisimos sostener nuestra forma de brindar un buen espectáculo dándole la cinta de otro componente, por un error en el sistema de inscripciones. Intentamos manejarlo con humanidad, con cuidado y con coherencia con los valores que defendemos basándonos en un buen espectáculo y nadie quede afuera. De esa decisión nos hacemos cargo", escribieron en las redes sociales del conjunto.
Sin embargo, los referentes de Zumbaé discreparon con la comunicación de la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo. "Lo que hoy nos duele y nos indigna profundamente es la forma. La falta de claridad, la mala gestión en la aplicación de sanciones y la comunicación tardía de una decisión que cambia por completo el destino de una comparsa, de un barrio y de muchas personas que dejaron todo en Isla de Flores".
"Zumbaé no es un número ni un trámite administrativo. Es trabajo, es compromiso, es familia, es barrio. Es Villa Teresa latiendo al ritmo del tambor. Hoy estamos tristes, sí. Enojados también. Pero no derrotados. Seguimos de pie, con la frente alta, con la convicción intacta y con más fuerza para seguir defendiendo nuestra identidad y nuestra manera de caminar el candombe", expresaron.
La comparsa, dirigida por Aníbal Pintos y Washington Pintos, se había ganado un lugar en esta edición del desfile luego de posicionarse como la ganadora en las últimas Llamadas de Admisión, donde desfilaron un total de 40 comparsas de diferentes puntos del país.
Zumbaé se quedó esta vez con una mención especial: su partener, Carlos Alemán, fue reconocido como el mejor de la noche.
La Sombra: directo a las Llamadas 2027
"¡Se hizo justicia!", escribieron por su parte en la cuenta de La Sombra. La comparsa, que nació el año pasado en el corazón del Mercado Modelo, logró entrar entre las mejores 23 agrupaciones que desfilarán el primer día del Desfile de Llamadas 2027 con 2179 puntos.
Dirigida por Gerardo Barrios, Nicolás Lucas, Flavio Morán, José Orlando y Marcos Pintos, la comparsa se presentó a la Prueba de Admisión de 2026 y consiguió un lugar en las llamadas al quedar en el tercer lugar. Para el próximo año ya tienen su lugar asegurado.
"¡Clasificados! Muchas gracias a tod@s por confiar, estar y acompañar. Estamos muy felices por el grupo que se armó y nos merecíamos estar ahí. Componentes, familia y amigos, ¡esto es de ustedes! Y si... Despacito y por La Sombra", escribió en sus redes la comparsa que este año presentó su espectáculo Sangre.