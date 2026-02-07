Desfile de Llamadas, cómo sigue el partido tras el primer tiempo y la duda: ¿habrá un tricampeón?

En la madrugada de este sábado 7 de febrero, con el arribo de La Que Mueve Ciudad Del Plata –comparsa de esa localidad de San José y una de las nueve que llegan desde el interior en un total de 44 propuestas– a la esquina de Isla de Flores y Minas se completó la primera parte del Desfile de Llamadas de 2026 .

Desde la hora 20 de este viernes 6 fueron desfilando las primeras 22 que compiten este año, partiendo desde el cruce de Carlos Gardel con Zelmar Michelini.

Salió primero el conjunto C 1080 (del barrio Sur, la ganadora del año pasado) y un destaque especial fue la presencia en las gradas, en uno de los palcos, del intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El desfile culminó algo más tarde de lo previsto tras un comienzo que se demoró, incluso hubo algunos inconvenientes, generados por la poca fluidez en el pasaje de las primeras formaciones en las cuadras iniciales, lo que motivó reclamos de los espectadores que habían adquirido localidades para esa zona.

Dónde verlo por TV

Este sábado el espectáculo será televisado por Canal 4 (aire), por TV Ciudad (aire), por Montecable (en VTV), en los canales de emisión por cable del interior del país (CUTA), vía streaming en el canal Tenfieldoficial (por YouTube, tanto a nivel local como en el exterior, servicio pago, US$ 8,49) y en forma gratuita por Antel TV (hay que descargar la aplicación correspondiente o suscribirse vía web).

La emisión contará con el trabajo de los comunicadores Rosario Rodríguez, Nelson Burgos, Yessy López (quien este viernes desfiló como vedette de La Fuerza, comparsa de Maroñas) y Fernanda “Peke” Sander.

Quedan entradas en Abitab

Según se informó desde la Intendencia de Montevideo, quedan localidades disponibles, a la venta en Abitab con precios que van desde $ 280 a $ 650 cada silla o butaca.

La intendencia instó a tener en cuenta, en esa zona de los barrios Sur y Palermo, el detalle de los cortes en el tránsito.

06022026-G_B_1819 Desfile de Llamadas 2026. Gastón Britos / FocoUy

Zumbae: la primera de las 22 del sábado

Este sábado, desde la hora 20 y con la montevideana Zumbae como primera formación candombera en desfilar (derecho adquirido porque en la pasada primavera ganó en las Llamadas de Admisión, en el Prado), se desarrollará la segunda parte de este show candombero que organiza la intendencia en coordinación con las dos entidades que nuclean a las comparsas: Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu).

Se está realizando la 70ª edición de las Llamadas y la triunfadora de este año –se sabrá sobre el amanecer de este domingo 8– recibirá como premio $ 553.823.

En el caso de las formaciones candomberas con mayor inversión, ese monto dista de cubrir los costos, pero es un estímulo relevante que se añade el orgullo de llevarse la copa de campeón.

La duda es si C 1080, la mítica comparsa de la familia Silva, logrará el tricampeonato y será la mejor por novena vez en su historial, con títulos todos objetivos en el siglo XXI, o si de la decisión del jurado saldrá un campeón que ya lo fue antes o uno que lo consiga por primera vez.

Clave: estar entre las 23 mejores comparsas

Otro objetivo clave, para las 44, es que el jurado que preside Alfredo Leirós por primera vez les otorgue un puntaje que las deje clasificadas entre las 23 primeras, dado que eso les permite un cupo directo para las Llamadas de 2027, evitando la prueba de admisión de cada primavera, un filtro exigente para quienes deben atravesarlo.

En 2025 se impuso, como se señaló, C 1080, completando el podio Más Que Lonja y empatando en el tercer sitio La Unicandó y La Tangó.

En la lista de comparsas que resta desfilen hay varios destaques. Además de Zumbae, por ejemplo, aparece Afrocan, emblemática formación candombera, varias veces ganadora de las Llamadas del Interior, que se realizan cada año en Durazno.

06022026-G_B_1047 El desfile más popular: Llamadas, en los barrios Sur y Palermo, un clásico con 70 años de actividad oficial. Gastón Britos / FocoUy

El segundo tiempo del Desfile de Llamadas

Propuestas que salen desde las 19

Emergencia 1727

Narcóticos Anónimos

Macro Mercado

Red de Mujeres y Disidencias

Carro alegórico oficial del carnaval 2026

Audeca / Daecpu

Las que compiten desde las 20

Zumbae

Lonjas De Ciudad Vieja

La Sombra Candombe

Lonjas De San Marcos (Las Piedras, Canelones)

Fortaleza Candombera

Hay Q' Darle

Al Son De Tula

Son Candomberos

Clb Lonjas De Belgrano

La Negra (Maldonado)

Rosario 250 (Colonia)

Ubuntu

Makondo

Kimbundú (Durazno)

La Malunga

Kalumkembé (Las Piedras, Canelones)

El Vacilón De Rieles

Kindú

La Covacha (Paysandú)

Malanque

La Vía

Afrocan (Durazno)

Cierra el desfile Rugir Del Varona (comparsa invitada, no concursa)

Se estima que el fallo del jurado, dado que habrá buen tiempo según los pronósticos y eso descarta que se postergue el espectáculo, se conocerá próximo al amanecer de este domingo.

El jurado

Rubro 1: Cuerda de tambores, jurados Fernando Hurón - Miguel Garcia - Alejandro Simone - Letizia Tazzi.

Rubro 2: Danza y desplazamiento, jurados Rafael Martinez - Claudia Gisel Silva “Michelle” - Alejandra Clavijo - Vicky Carrizo.

Rubro 3: Personajes típicos y ancestralidad, jurados Julio Gonzalez - Ángela Ramirez - María del Carmen Rodriguez - Pedro Tabárez.

Rubro 4: Visión global de la propuesta, jurados Álvaro Marotta - Mariella Gottuzo - Lucrecia de León - Martín Iribarren.