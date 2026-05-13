Canal 5 tendrá mediciones de rating: el canal público que transmitirá el Mundial anunció una novedad que cambia el panorama de las mediciones de audiencia

A falta de menos de un mes para el Mundial 2026 Canal 5 , que será la señal encargada de transmitir el torneo por televisión abierta , anunció que seleccionó a una consultora para que realice sus mediciones de rating. El canal público comunicó que contrató a la empresa Ibope , generando así un cambio en el mapa de las mediciones de la televisión local.

Con este anuncio de Canal 5, la empresa suma una tercera señal a su lista de clientes, que tiene también a Canal 10 y a TV Ciudad. Los canales 4 y 12, en tanto, cuentan con los servicios de la empresa Exacta.

Canal 5 tendrá así participación en las mediciones de rating diarias y mensuales, de cara a un Mundial que concentrará buena parte de la atención de los uruguayos.

¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026 por televisión y streaming? Una guía de las opciones disponibles y cuántos partidos tiene cada una

Según el anuncio oficial del acuerdo, Ibope medirá la audiencia "incluirá el control de la publicidad no tradicional (PNTs) en cada uno de los programas, junto con la elaboración de informes detallados sobre los minutos de tanda por hora".

Canal 5 ya había contado con los servicios de la consultora Ibope durante la administración anterior a la actual. En 2021, el entonces director de los Medios Públicos, Gerardo Sotelo, anunció que la empresa mediría la audiencia del canal estatal.

Con el cambio de gobierno y la llegada de Érika Hoffman a la dirección de Canal 5 y los Medios Públicos, la situación ya era otra. En una entrevista con El Observador en mayo de 2025, poco después de asumir, Hoffman contó que en ese momento el canal "no tenía medición", más allá de que contrataban para eventos puntuales como la transmisión de las elecciones departamentales del año pasado o transmisiones de la Semana de Turismo.

En esa entrevista, la directora del canal aseguró que estaba entre sus planes de gestión que las mediciones volvieran a hacerse de forma regular, "no porque el rating sea lo que nos guíe, sino porque es importante saber qué hay del otro lado".