"Detrás de estas medidas hay muchos intereses": Oddone anunció algunas propuestas para mejorar la competitividad

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , anunció algunas medidas que el gobierno quiere implementar para mejorar la competitividad. La intención es eliminar la duplicación de documentos y evitar costos excesivos para las empresas. El jerarca señaló también que los cambios propuestos van a tocar “muchos intereses” .

Desde marzo, el Ministerio de Economía (MEF) trabaja en la elaboración de un proyecto enfocado en la competitividad y la innovación y este martes Oddone adelantó algunos de los planteos que serán remitidos al Parlamento para su aprobación.

Durante un almuerzo empresarial, el ministro se centró en la agilización de trámites, mejoras para el comercio exterior y aspectos vinculados a la competencia y la innovación.

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En el primer caso se buscará que se reconozcan las certificaciones emitidas en el exterior -para facilitar los trámites que a nivel local deben realizar las empresas para el ingreso de las importaciones- y la simplificación tributaria para pequeñas y medianas empresas .

Sobre el segundo punto se propone la creación del autodespacho aduanero y la revisión y racionalización de tasas al comercio exterior.

Otra propuesta es la transformación de la Comisión de Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado y la creación de mecanismos competitivos para compras públicas.

Por último, se intentará una mayor promoción de las startups y el fortalecimiento de instrumentos de apoyo y financiamiento.

Luego de la presentación de las medidas, el ministro apuntó al sistema político y le solicitó que tomara posición al respecto. “Los que están hablando hace años y demandando medidas pro competitividad, que muestren a la ciudadanía uruguaya si efectivamente están de acuerdo con aumentarla”, expresó.

“Porque detrás de estas medidas hay muchos intereses”, advirtió. “Hay muchas cosas que se han hecho durante mucho tiempo, de determinada manera, que van a dejar de hacerse”, agregó.

“Y por tanto, va a ser el sistema político, en particular quienes tienen visiones pro mercado marcadas, o por lo menos que lo recuerdan todos los días que hablan, los que van a tener oportunidad de pronunciarse sobre esto”, afirmó.

Desde su visión, el paquete de reformas microeconómicas planteado es el único camino que el gobierno tiene para mejorar la competitividad.

“El dólar, devaluar la moneda uruguaya, no es el mecanismo de un país maduro como Uruguay para poder trabajar sobre esto (la competitividad). Eso es parte de una economía del pasado”, concluyó.