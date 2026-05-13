El cruce entre Alejandro Fantino e Ignacio Ruglio luego de un comentario en Llenos de Mística en el streaming de El Observador

Alejandro Fantino , conductor de Llenos de Mística, del streaming de El Observador, le respondió este miércoles al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , luego que el titular aurinegro le envió un audio a la periodista Sofía Romano a raíz de un comentario que ésta realizó el domingo de noche en el programa de streaming Llenos de mística, de El Observador .

En el último programa de Llenos de Mística, la comunicadora hizo una referencia sobre Peñarol y horas después el titular carbonero le salió al cruce con un mensaje privado.

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Ruglio admitió este miércoles que le había enviado un audio a la periodista.

¿Cómo se dieron los hechos desde el domingo?

El diálogo se dio el pasado domingo en el streaming de El Observador cuando Sofía Romano expresó: "En realidad, en sí, Peñarol no tiene un barrio para identificarse", dijo.

Y Ana Inés Martínez le contestó: "¡Uh! ¡Dónde se está metiendo!".

Fantino entonces le dijo a Sofía Romano: "¡Acelará! ¡Acelerá, Sofi! ¿No tiene Peñarol un barrio?".

"No, no lo tiene", contestó la periodista, en tanto que Rafa Cotelo sumó su comentario: "Hay un barrio que se llama Peñarol".

Fantino le respondió a Cotelo. "¡Pará! ¡No saltes a defender! ¡No te pongas nervioso!".

Ana Inés Martínez intervino y sostuvo: "En el barrio de Peñarol no hay nada de Peñarol".

"Claro", contestó Romano y continuó: "Está el Campeón del Siglo que es en el límite de Montevideo y Canelones, después están Los Aromos".

Fantino consultó: "¿Nacional es La Blanqueada!?". "Claro", siguió Romano, y continuó: "Es muy difícil encontrar a un hincha de Peñarol en La Blanqueada".

"Claro, pero hay una cosa fuerte, y te banco, que yo podría decir que Peñarol es un club de un no lugar. No hay lugar de Peñarol", la interrumpió Fantino.

Y Ana Inés Martínez disparó: "El presidente de Peñarol (Ignacio Ruglio) es de La Blanqueada".

"¡No!", le contestó asombrado Fantino. "Sí, vivía ahí hasta hace poco", continuó Martínez.

Aquí podés ver el programa completo de Llenos de Mística del domingo:

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Lo que dijo Alejandro Fantino sobre Ignacio Ruglio

Todo quedó en una mera charla de streaming, hasta que este martes, Fantino en su programa de Neura en Buenos Aires, habló de un mensaje de Ruglio a Sofía Romano.

"Quiero contar un escándalo que se viene en Uruguay, por unos audios que dejó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a una colega. Voy a dar la información porque esto puede llegar a FIFA, en momentos en que la FIFA está muy sensible con los tonos y las formas y sobre todo, dejar audios. Si esto escala, no solo él, sino el propio club podría tener (problemas) si es que se presentan las denuncias pertinentes", comenzó diciendo el conductor argentino.

Y prosiguió: "No tiene que ver nada con acoso, nada que ver. Lo quiero avisar ya de antemano. Tiene que ver con demostración de poder a periodistas, a periodistas mujeres, es una práctica que podría -y lo pongo en potencial- ser común, porque me están llegando informaciones que es muy común en Ruglio. Aparentemente, habría más para presentar".

"No tiene que ver con la Justicia ordinaria. Tiene que ver con ética en ambientes en los de la FIFA o Conmebol en los que si vos, siendo presidente de un club de los más importantes del mundo, como Peñarol, dejás audios a una periodista, una piba, colocándote en un lugar de poder... Me han pasado información que un club ha sido desafiliado en México, ocurrió esto, se presentó en Concacaf. Ojo, porque esto (de Ruglio) puede escalar y si esto escala y llega, se puede internacionalizar, si llega denuncia a FIFA o a Conmebol. Tengo entendido que podría darse en los próximos días", agregó.

Aquí se puede ver ese video:

Fantino

La respuesta de Ruglio a Fantino

Ignacio Ruglio fue consultado este miércoles en el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador y el presidente de Peñarol, planteó: "Lo del audio (que le envió a Sofía Romano) es tormenta con matracas. Lo que habla Fantino es un mensaje a Sofía Romano que hizo un comentario sobre Peñarol y yo le respondí. Incluso le digo que es con cariño y con respeto. Pero nunca fue en tono de amedrentar ni mucho menos", dijo Ruglio.

La última respuesta de Fantino a Ruglio

Este miércoles, Fantino habló nuevamente en su programa de Neura sobre lo sucedido y planteó que al conocer el tema del audio enviado por Ruglio, el dirigente se expone a una posible sanción de FIFA o de Conmebol, como ya ocurrió con la desafiliación de un club de México de parte de Concacaf por un hecho similar.

Además, este miércoles, Fantino le dio "una pequeña respuesta al presidente de Peñarol", en estos términos: "Ruglio, como vos estás en campaña…Yo no tengo ningún problema con el Sr. Ruglio. Hace 10 días que estoy en Uruguay y no quiero quilombos en Uruguay. Simplemente, no cambiemos los términos Ignacio, porque hay audios de usted enojado, porque se planteaba que usted vivía en La Blanqueada que es como decir que el presidente de Boca vive en Núñez y el de River en La Boca, y no tendría nada de malo, porque creo que él vivía en La Blanqueada desde chico. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema que un hincha de Peñarol viva en La Blanqueada o un hincha de Nacional cerca del estadio de Peñarol? No pasa nada".

Y continuó: "Pero no cambiemos y no utilicemos esto políticamente porque su enojo y está en los audios, es porque se dijo no lo vaya a llevar a ‘fueron contra Peñarol’. No, no, no. Nadie faltó el respeto a Peñarol que es uno de los equipos más grandes, no voy a decir de Uruguay, de la década de 1960 y parte de los 70, un equipo de los más imponentes, es el que le dio entidad a la Copa Libertadores junto a Independiente. Me saco el sombrero con Peñarol. Pero la discusión no iba por ahí. La discusión era sobre si tenía algo de malo el enojo suyo porque vivía en La Blanqueada. Así que a la pasada nomás".