Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
cielo claro
Viernes:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / CANCILLERÍA

Gobierno hará seguimiento de la donación de 17 toneladas de leche en polvo para Cuba, que partió desde México

A raíz de una consulta del diputado Juan Martín Rodríguez, el canciller Lubetkin contó en Diputados que el buque tardará entre dos y tres días en arribar a la isla y que el gobierno esperará una rendición de cuentas de las autoridades cubanas

13 de mayo de 2026 17:54 hs
El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El canciller Mario Lubetkin informó en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que este miércoles parte desde México el buque con las 17 toneladas de leche en polvo donadas por Uruguay para Cuba, según confirmaron fuentes políticas a El Observador.

El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez le consultó al ministro si estaba al tanto de un informe de TV Azteca que documentó cómo productos donados por el gobierno de México —específicamente el denominado "Frijol del Bienestar"— terminaron en los estantes de tiendas que venden en dólares.

Lubetkin aseguró al respecto que esperarán una “rendición de cuentas” por parte de las autoridades cubanas sobre el destino de la leche en polvo, por lo que el gobierno uruguayo hará un “seguimiento” de la situación. El canciller enfatizó en que el aporte es de “ayuda humanitaria” para el pueblo cubano en plena crisis, y que se canaliza vía México a partir de un acuerdo de cooperación con ese país.

Más noticias

Gobierno de Orsi evalúa enviar ayuda humanitaria "simbólica" de leche en polvo y arroz a Cuba

Blancos interrogarán al canciller Lubetkin porque temen que donación de Uruguay a Cuba sea vendida

El ministro contó además que el barco tardará entre dos o tres días en llegar a la isla. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum había explicado a Yamandú Orsi al margen de la cumbre En Defensa de la Democracia en Barcelona que estaban esperando a llenar la embarcación con otras donaciones.

Juan Martín Rodríguez

El diputado Rodríguez consultó por otro lado a Lubetkin sobre la compra por parte del embajador uruguayo Juan Canessa –quien es a su vez dirigente del Partido Comunista– de unos paneles para la residencia y sostuvo que si no se hace con las partidas de la embajada, el jerarca debería cubrirlo de su bolsillo. Lubetkin reafirmó al respecto que no excederán el presupuesto previsto para la residencia.

“Le reconozco al canciller que Canessa no tiene coronita y si eventualmente excede la partida, tendrá que hacer frente con recursos propios”, dijo a El Observador el diputado nacionalista. “Es muy bueno querer ser capitalista en un país socialista, pero que lo haga con dinero propio”.

Las más leídas

IRPF 2026: el trámite necesario que deben realizar los contribuyentes para consultar sobre devolución de DGI

Jurídica del MSP sugiere "evaluar" denuncia a Satdjian ante Fiscalía por firma en 2022 para habilitar el convenio entre ASSE y el Círculo Católico

Dejaron su trabajo en Tiendamia para crear su propia startup, un año después son los elegidos por The Bridge Program para expandirse a Estados Unidos desde Silicon Valley

El país dividido por Luis Suárez, conocé cuántos uruguayos quieren su regreso a la selección que dirige Marcelo Bielsa

Temas

Cuba Lubetkin México

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos