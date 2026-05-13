Gobierno hará seguimiento de la donación de 17 toneladas de leche en polvo para Cuba, que partió desde México

El canciller Mario Lubetkin informó en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que este miércoles parte desde México el buque con las 17 toneladas de leche en polvo donadas por Uruguay para Cuba , según confirmaron fuentes políticas a El Observador.

El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez le consultó al ministro si estaba al tanto de un informe de TV Azteca que documentó cómo productos donados por el gobierno de México —específicamente el denominado "Frijol del Bienestar"— terminaron en los estantes de tiendas que venden en dólares.

Lubetkin aseguró al respecto que esperarán una “rendición de cuentas” por parte de las autoridades cubanas sobre el destino de la leche en polvo, por lo que el gobierno uruguayo hará un “seguimiento” de la situación. El canciller enfatizó en que el aporte es de “ayuda humanitaria” para el pueblo cubano en plena crisis, y que se canaliza vía México a partir de un acuerdo de cooperación con ese país.

El ministro contó además que el barco tardará entre dos o tres días en llegar a la isla. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum había explicado a Yamandú Orsi al margen de la cumbre En Defensa de la Democracia en Barcelona que estaban esperando a llenar la embarcación con otras donaciones.

Juan Martín Rodríguez Foto: Leonardo Carreño

El diputado Rodríguez consultó por otro lado a Lubetkin sobre la compra por parte del embajador uruguayo Juan Canessa –quien es a su vez dirigente del Partido Comunista– de unos paneles para la residencia y sostuvo que si no se hace con las partidas de la embajada, el jerarca debería cubrirlo de su bolsillo. Lubetkin reafirmó al respecto que no excederán el presupuesto previsto para la residencia.

“Le reconozco al canciller que Canessa no tiene coronita y si eventualmente excede la partida, tendrá que hacer frente con recursos propios”, dijo a El Observador el diputado nacionalista. “Es muy bueno querer ser capitalista en un país socialista, pero que lo haga con dinero propio”.