Dejaron su trabajo en Tiendamia para crear su propia startup, un año después son los elegidos por The Bridge Program para expandirse a Estados Unidos desde Silicon Valley

A esta altura de 2025 Andrés de Miquelerena , Franco Di Pasqua y Federico Rodriguez Prats presentaban en sociedad Espor.ai , la empresa que crearon luego de dejar su trabajo en TiendaMia, donde De Miquelerena se desempeñaba como country manager para Uruguay.

Ahora, su startup enfocada en mejorar la eficiencia y el retorno de las campañas publicitarias (paid media) a través de la inteligencia artificial suma un nuevo hito al ser seleccionada por el programa The Bridge Latam de Venture Doc—una comunidad orientada a founders que conecta a emprendedores con inversores— y 401 Accelerator—la aceleradora especializada en ayudar a startups en Latinoamérica a ingresar directamente al mercado de Estados Unidos— para conectarse con inversores y acelerar su llegada a nuevos mercados desde Silicon Valley.

Este programa que seleccionó a la uruguaya Espor.ai conecta las startups tecnológicas de la región con inversores corporativos de Venture Capital y referentes del ecosistema de Silicon Valley . Además, abre la posibilidad de que los propios impulsores del programa hagan una inversión vía instrumentos SAFE (acuerdo simple para participación accionaria futura), si ven potencial en la firma.

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De Miquelerena sintetizó el foco de su presencia en el programa como una oportunidad para acelerar la expansión al mercado de Estados Unidos, desarrollar más tecnología para las empresas que hoy trabajan con Espor.ai y expandirse por Latinoamérica.

Diferenciarse y trascender en la era de la IA

El objetivo de Espor.ai es ayudar a que las empresas que comercializan entre US$ 5 millones y US$ 100 millones por año puedan vender más invirtiendo lo mismo, “o incluso vender lo mismo invirtiendo menos”, definió el emprendedor que en pocos días partirá rumbo a San Francisco.

Hoy en día, cerca de un 40% del presupuesto (en publicidad) de las empresas no tiene retorno, se desperdicia. “Nosotros nos enfocamos en recuperarlo”, destaca De Miquelerena en entrevista con Café y Negocios y apunta que US$ 3 de US$ 4 que antes se perdían, ahora obtienen retorno a través de la plataforma.

Espor.ai no es único en su tipo, pero sí tiene un foco claro en el producto que lo diferencia de otros competidores, de Irlanda y Norteamérica, que trabajan en Media Paid como algo secundario y no como el core de su negocio, como es su caso.

“La inteligencia que hemos utilizado en algunas empresas ha llegado hasta a un 40 % de mejora de rendimiento de la pauta”, describe De Miquelerena, en este sentido.

Al mismo tiempo, la firma se encuentra desplegando algunas pruebas piloto con las agencias de marketing para que puedan utilizar Espor.ai para sus clientes. “Tenemos un modelo B2B para las empresas y un modelo B2B2B para las agencias”, remarcó De Miquelerena.

Aunque se encuentra en “early stage” o etapa temprana la empresa es rentable desde su primeros meses de vida y no levantó capital a propósito para no “diluírse” (repartir dividendos innecesariamente). “Queríamos hacer una startup que sea rentable, no que crezca sí o sí por inversión en sí misma”, describió el cofundador de la empresa que hoy en día está redefiniendo su modelo de pricing para que vaya atado a resultados en lugar de estar sujeto a una suscripción.

¿Su principal desafío? Contener la ansiedad y mantener el foco en un momento de gran efervescencia de la inteligencia artificial. “Lo más difícil es mantener el foco, tranquilos, y estar haciendo algo que sume valor realmente”, reflexionó.

En la misma línea, el cofundador y CEO de Espor.ai hace hincapié en la importancia de abrazar los errores, un pensamiento clave para utilizado por el equipo de cofundadores para mantenerse competitivos.

“Estamos abrazados al fracaso. No lo vemos como algo negativo, sino como algo extremadamente positivo que nos acompaña y no tenemos que dejar que nos avalanche. Algunas noches te vas a dormir con el fracaso adentro de tu cama y tenés que sacarlo y, al otro día, levantarte y meterle de nuevo”.

Dinero inteligente para una expansión global

“Estamos empezando a abrir esa puerta”, dice De Miquelerena al ser consultado sobre la posibilidad de captar capital—entre US$ 250.000 y US$ 350.000—, pero siempre a conciencia y con el foco en que no sea solo dinero, sino “smart money” o plata inteligente, es decir, capital que venga desde inversionistas a los que les apasiona el mismo problema que estos emprendedores quieren solucionar. “Somos bastante escépticos con el hecho de levantar capital por levantar capital. Creemos que tiene que ser algo extremadamente importante. Es un antes y un después”, señaló y apuntó que los fundadores hoy tienen en su poder el 100% de la compañía.

“Si te empezás a diluir, no llegas a tener buen feeling, y tenés otras ideas de negocio, puede llegar a generarse el principio de muerte anunciada”, analizó el empresario antes de afirmar con contundencia que “levantar plata no significa que sos exitoso”.

La meta para ese capital y el consecuente asesoramiento es para seguir desarrollando el producto y , esencialmente, para salir a los mercados (“go to market”).

“La distribución en sí misma creo que es el mayor desafío que tenemos las startups como Espor.ai y parte del presupuesto se tiene que destinar a eso, a un buen plan de go to market para ejecutarlo de manera correcta”, apuntó el CEO de la firma que opera principalmente en Uruguay pero también tiene clientes en Argentina y España.

En el camino de expansión de esta empresa que se define como global, México aparece como un mercado “muy prometedor” a corto plazo y también Estados Unidos. “No tenemos que tener límites de mercado. La plataforma está creada como para que se pueda expandir en todos los mercados del mundo”.