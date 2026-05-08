Startup uruguaya que crea agentes de IA para call centers de cobranzas captó inversión por US$ 600.000 y apunta a expandirse en Asia y África

Mozart, plataforma uruguaya de inteligencia artificial (IA) que facilita la reestructuración de deudas en Latinoamérica con agentes de voz, anunció en las últimas horas el cierre de una ronda de inversión por un total de US$ 600.000 .

La startup, nacida en 2024, desarrolló un sistema operativo de cobranzas basado en IA, en el que agentes virtuales realizan llamadas, negocian de forma empática, interpretan el tono y el sentimiento de los deudores y generan planes de pago flexibles en tiempo real, sin intervención humana. El modelo de negocios captó la atención de fondos internacionales a los que fueron a buscar recién a fines del año pasado, luego de haber financiado la primera etapa de su negocio con fondos propios.

La ronda fue liderada por Orbit Ventures, un fondo de venture capital con sede en Singapur con fuerte presencia en el sudeste asiático y África. También participó Picante VC, fondo de origen argentino, y varios inversores ángeles de la región.

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“Lo que más nos ayudó fue llegar con números reales: crecimiento del 30% mensual y más de 50 clientes en la región . Eso cambia completamente la conversación con un inversor. No estábamos pidiendo que apostaran a una idea, sino que se sumaran a algo que ya estaba funcionando”, contó a Café y Negocios el cofundador de la startup Christian Valdomir.

El capital será destinado a reforzar el equipo comercial para crecer más rápido en los mercados donde tienen presencia, mejorar el producto, y escalar la infraestructura tecnológica para soportar ese crecimiento.

Asia y África: el próximo salto de Mozart

Hoy la startup opera en 15 países entre América Latina y Europa, y a partir de esto buscan “pisar el acelerador” especialmente en México, Brasil y empezar a trabajar con clientes en el sudeste asiático y África, que es donde Orbit tiene su red más fuerte.

Además en Asia y África es donde Mozart ve la oportunidad más grande para su negocio, esa que no puede desperdiciar. "Son dos mercados que tienen algo en común: un problema de cobranza enorme y una infraestructura para resolverlo que recién está empezando a madurar. Eso es exactamente la ventana que nosotros sabemos aprovechar, porque es la misma que vimos en Latinoamérica cuando arrancamos", explicó Valdomir.

En el sudeste asiático el volumen de deuda no gestionada "es gigante" y las soluciones tecnológicas para cobrarla son todavía muy precarias, sostiene el cofundador de Mozart. "Con Orbit Ventures del lado nuestro tenemos acceso directo a ese ecosistema. Ya tenemos conversaciones con una startup de Pakistán que es una startup de su portfolio de ellos, y eso es solo el principio”, adelantó.

Además, señaló que África tiene una dinámica similar pero con la particularidad de que “la penetración de telefonía móvil es altísima y el crédito informal es enorme”, lo que implica que hay millones de personas con deudas que hoy nadie está cobrando de forma inteligente.

“Un agente de IA que llama, negocia de forma empática y arma un plan de pago flexible es exactamente lo que esos mercados necesitan. Si logramos posicionarnos bien en Asia y África en los próximos dos años, Mozart deja de ser una empresa latinoamericana con presencia global para convertirse en un jugador verdaderamente global. Ese es el salto que estamos buscando dar con esta ronda”; sostuvo Valdomir.

"Estamos en un momento bisagra y los sabemos". La reflexión de Valdomir es la descripción de una startup que prevé consolidarse como el sistema operativo de cobranzas de referencia en mercados emergentes y terminar 2026 con US$ 1,2 millones en ingresos al tiempo que crece entre el 50% y el 100% en equipo y operaciones.

Además, este año participará en dos programas de internacionalización clave: Lan Accelerator en Nueva York y Eulac en Europa.